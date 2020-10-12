12.10.2020, Херсон, Михаил Рябов
 
Украина, Херсон, Экономика коллапса
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Это не Донбасс, а Херсон: Последствия украинской «независимости» хуже бомбёжек


Экс-депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко обнародовал видео руин местного Хлопчатобумажного комбината – еще несколько лет назад успешного предприятия.

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«На видео Херсонский Хлопчатобумажный комбинат (точнее то, что от него осталось).

Его не бомбили, его не взорвали, его попросту разворовали.

В советское время мощность предприятия составляла 180 милллионов метров тканей в год. По состоянию на 1995 год ХБК являлся восьмым по мощности среди похожих предприятий Европы.

На сегодняшний день от комбината не осталось даже цехов. Все разрушено», – сообщил Журавко.


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