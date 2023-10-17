Это не энергетика: эксперт назвал главные цели российских ударов грядущей зимой

Этой осенью-зимой основными целями российских ударов станут не энергетические объекты, а транспортная инфраструктура и военные аэродромы.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Куща, основной задачей России станет демонстрация неготовности Украины принимать американские истребители F-16.

«Мне кажется, что здесь нужно ожидать смену акцентов со стороны России, и не нужно с помощью аналитических оценок пытаться выявить потенциальные угрозы, которые могут быть. Поэтому, на мой взгляд, это в основном будет логистика, транспортная, портовая инфраструктура, склады, военные производства: боеприпасов, дронов, вооружений, военные аэродромы.

Тут еще важно понимать, что для России сейчас ключевое значение – это показать несостоятельность Украины обслуживать F-16, которые могут появиться весной. Россия будет бросать на это основной военный ресурс. Задача России – показать Западу, что F-16 на Украине не смогут применяться, потому что Россия уничтожит всю инфраструктуру по их обслуживанию.

Поэтому Россия будет максимизировать удары именно по военным аэродромам, разрушать взлетно-посадочные полосы, инфраструктуру аэродромов, чтобы продемонстрировать Западу, что Украина не способна обслуживать F-16», – утверждает Кущ.