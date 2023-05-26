«Это не ерунда»: США огласили количество подготовленных на Западе бригад ВСУ

Анатолий Лапин.  
26.05.2023 10:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Западные союзники обучили подготовили к наступлению девять бригад ВСУ.

Об этом по итогам онлайн-встречи Контактной группы по обороне Украины заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные союзники обучили подготовили к наступлению девять бригад ВСУ. Об этом по итогам онлайн-встречи...

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По словам Остина, это тысячи военных, и обучение не заканчивается.

«Контактная группа и ее члены обучили тысячи украинских военных для того, чтобы противостоять российскому агрессору. Сегодня мы намерены сделать еще больше, чтобы помочь Украине отстаивать свою свободу», – сказал глава Пентагона.

«Мы обеспечили подготовку девяти бригад, обучили девять мотострелковых механизированных бригад и продолжаем проводить обучение украинских подразделений. Это не ерунда, мы будем продолжать работать в этом направлении, предоставлять дополнительные возможности», – заявил Остин.

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