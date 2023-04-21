«Это не футбол»: ВСУшник признался, что его раздражают разговоры о контрнаступлении

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Украинских военнослужащих, которые знают, с какой кровь захватывается каждый опорный пункт, крайне раздражает, когда диванные эксперты гонят войска в контрнаступление, как на прогулку.

Об этом в эфире «Радио НВ» по видеосвязи из-под Артёмовска заявил военнослужащий сил территориальной обороны ВСУ, экс-депутат Верховной рады Егор Фирсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему, например, есть эти дискуссии по поводу контрнаступления. Потому что некоторые люди как-то к нему относятся, как будто это какое-то футбольное контрнаступление. Сидели-сидели в обороне и сейчас бах – побегут с мячом под выкрики болельщиков атаковать на чужие ворота», – сказал экс-депутат.

«Мы как раз знаем, что отбить соседнюю посадку, позиции, которые через 300 метров, насколько это тяжело, насколько это трудно, сколько прольёшь пота и прольёшь ещё немало крови. Вот, что именно может немного раздражать военных. Непосредственно меня это раздражает, когда о контрнаступлении говорят без определённой глубины даже какие-то эксперты, которые имеют какую-то специальность и офицерские звания, но никакого отношения к этой войне они не имеют. И как-то так легко говорить о контрнаступлении – это, конечно, может раздражать», – пожаловался Фирсов.