«Это не игрушки» – Севастополь предостерегли от недооценки атак морских дронов

Владимир Гладков.  
26.03.2023 18:30
  (Мск) , Севастополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


После атак украинских морских дронов на Севастополь среди обывателей зачастую складывается ошибочное отношение к произошедшему как к чему-то не очень угрожающему.

Об этом в эфире телеканала «Первый севастопольский» заявил политтехнолог Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После атак украинских морских дронов на Севастополь среди обывателей зачастую складывается ошибочное отношение к...

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«Дроны – это вроде тоже оружие, но там же нет лётчика. Общество воспринимает это не совсем как нападение – ну, приплыли какие-то пластмаски с антеннами, что-то где-то взорвалось, и вроде как ничего страшного.

На мой взгляд, нет никакой разницы, прилетел бы Су-24 с украинским полотом, или прилетел какой-нибудь беспилтник с боеголовкой в сто килограмм и попытался поразить какой-нибудь из наших боевых кораблей.

Заметно, что у нас и в государственном, и в массовом сознании дроны воспринимаются как какие-то игрушки, хотя это смертоносные вещи, подрывающие танки и корабли. Вот если бы там прилетел самолёт с украинским лётчиком, это было бы серьёзно. Может, дали бы какой-нибудь нетривиальный военный ответ.

А так они нас всё время тюкают этими дронами, а мы: «Ну и что, дроны и дроны. Там ведь нет людей, а значит это неполноценное нападение», – пересказал Живов ошибочную логику тех, кто недооценивает атаки на Севастополь.

Он отметил, что скоро все армии будут полностью переходить на дистанционно управляемое вооружение. А, значит, и ответ на атаки дронами должен быть соответствующим.

«Скоро вся война будет войной дронов. В конечном итоге всегда территорию будет занимать солдат, в этом нет сомнений, без него война не выигрывается. А всё остальное будет вестись дронами.

Вот сейчас Уралвагонзавод создаёт тяжёлый дрон на базе Т-90. Правда, там всё засекречено, только анонсировано что они делают. Наступательный беспилотный танк.

У нас есть С-70, это, по сути, полноценный фронтовой бомьардировщик.

Огромное количество дронов будет постепенно входить в нашу жизнь, и вся война будет вестись дронами.

Это поменяет армию и всю концепцию ведения войны.

Но надо привыкать, что дроны – это и есть нападение, это и есть война. И отвечать на них надо ровно так же, как если бы прилетел самолёт, в котором сидел украинский лётчик, или управляемая украинским бандерокамикадзе торпеда», – подытожил эксперт.

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