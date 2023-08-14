«Это не картинка для CNN»: удары по Крымскому мосту приближают «День Д»

В отличие от атак по российской столице, имеющих исключительно пропагандистский характер, удары по Крымскому мосту – это серьёзные и дорогие военные операции, свидетельствующие о резкой эскалации боевых действий в самое ближайшее время.

Об этом в беседе с киевским журналистом Александром Шелестом заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сравнил целесообразность украинских ударов по Крымскому мосту и по российской столице.

«Дроны по Москве носят военно-когнитивный характер, это демонстрация силы, возможностей Украины. Есть тут элемент, связанный с формированием новой психологии этой фазы – мы проходим точку невозврата. Я не о мирных переговорах каких-либо, я об умонастроениях обществ воюющих государств, где даже если кто-то сомневался, что в этой войне должна быть точка убедительная, перестали в этом сомневаться, потому что дроны долетают до столицы, разрушают гражданские объекты, и здесь уже неважно, кто первый начал. Дроновая война – это война с использованием террористического метода, потому что она несёт собой угрозы непланируемых поражений, мы это видим на примере трагедий в Киеве, Кривом Роге, Днепре, такие же события происходят сейчас и в российских городах. Сбитие дрона это тоже взрыв, а может разрушения и даже жертвы. А вот Крымский мост – это другая история. Можно много «впаривать» гражданам, что мы где-то атаковали-ударили, и это символично. Но есть практическая военная сторона. Ну, не стреляют, не планируют такие сложные, дорогие и опасные операции, чтобы показывать. Я считаю, что мы вошли в тот период летней кампании, когда остались буквально считанные дни до новой активации боевых действий. Возможно, это будет происходить буквально в эти дни», – предположил эксперт.

«Наверное, в ближайшие дни начнутся события, об этом писали – «День Д», и частью этих планов, несомненно, будет изоляция Крымского полуострова. Потому что Крым был и остаётся и перевалочной базой, и концентрацией, и подготовкой российских резервов, поэтому мост – это стратегический объект, который должен быть нейтрализован перед началом действий. Просто так стрелять, чтобы показать дым для CNN – глупость несусветная», – добавил Ермолаев.

Он предрёк серьёзные обострения боевых действий, при этом предупредил, что и с российской стороны готовы к самым разным развитиям событий.

«Так что Крымский мост я связываю с некими новыми началами, и, по всей видимости, неделя будет очень активной. Риски я вижу в том, что Кремль и российская армия готовились к этому. Поэтому, скорее всего, мы будем участниками серьёзных военных «качелей». Надеюсь, это понимает военное командование, потому что есть большие риски в восстановлении восточного фронта, события в Купянске свидетельствуют о том, что там тоже идёт подготовительная наступательная военная работа. Мы должны быть к этому готовы. И я бы не играл в символизм. По всей видимости, эта активация займёт несколько недель, и м не кажется может иметь решающее значение для судьбы фронта вообще. С украинской стороны, по всей видимости, будут использованы те самые резервы, которые формировались на протяжении года, это техника и обученные бойцы, и новые объединения. И всё зависит от того, насколько продуманы эти самые операции «Дня Д», – объяснил политолог.