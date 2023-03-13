«Это не хипстеры»: Вернувшиеся с СВО фронтовики станут серьёзным политическим фактором в России

Анатолий Лапин.  
13.03.2023 16:07
  (Мск) , Москва
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Дзен, Оппозиция, Политика, Россия, Сюжет дня


Угрозу внутренней стабильности в России могут представлять не либералы, а недовольные фронтовики, которые вернутся с полей сражения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Георгий Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Угрозу внутренней стабильности в России могут представлять не либералы, а недовольные фронтовики, которые вернутся...

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По мнению эксперта, в случае, если фронтовики начнут протестовать, уровень этих акций будет более серьезный, чем при недовольствах «хипстеров».

«Это та политическая сила, потенциальная, которая может протестовать. Причем, эти протестанты будут отличаться качественно от тех людей, которые называются «хипстерами» или либеральной нашей оппозицией.

Люди, которые прошли боевые действия – это та сила, которая, если она не будет удовлетворена, может направить свою энергию в разные русла.

Мы помним, в истории было много таких случаев, когда фронтовики формировали ту или иную политическую силу, иногда даже не очень славную и хорошую», – заявил Федоров.

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