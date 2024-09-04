Это не конспирология: Ротшильды спасли Украину от неминуемого дефолта

Сергей Рыжов.  
04.09.2024 11:15
  (Мск) , Москва
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Дзен, МВФ, Политика, Украина, Финансы


Овеянное множеством тайн, умолчаний и самых диких конспирологических теорий бизнес-семейство банкиров Ротшильдов в прошлом месяце помогло Украине договориться с кредиторами о реструктуризации внешнего долга на сумму более чем 20 миллиардов долларов. Если бы не помощь Ротшильдов, Киев ждал бы неминуемый дефолт, ведь переговоры с держателями облигаций зашли в тупик.

Во всяком случае, именно такую версию событий опубличило агентство Reuters со ссылкой на пять источников, принимавших участие в переговорах по украинскому долгу.

Овеянное множеством тайн, умолчаний и самых диких конспирологических теорий бизнес-семейство банкиров Ротшильдов в прошлом...

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«Изначально переговоры между правительством Украины и держателями еврооблигаций пошли не по плану. Кредиторы отказывались идти на уступки, так как Киев просил списать более чем 20% от общей суммы долга. Кредиторы посчитали, что списание такой значительной суммы может нанести «существенный ущерб» отношениям между всеми сторонами. В итоге переговоры, начавшиеся в июне, были прекращены через несколько недель», – говорится в публикации.

Однако, отмечает Reuters, в этот то момент на сцену и выходят знаменитые банкиры.

«В июле, когда оставалось меньше двух месяцев до истечения моратория на выплаты, представители Ротшильдов организовали в Париже личные встречи с кредиторами и представителями правительства Украины. 16 июля во Францию приехали представители ведущих компаний по управлению активами и уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца», – отмечается в материале.

По  сведениям конфидентов Reuters, в ходе тех переговоров Украине дали возможность изложить свою позицию. Слово дали и основным держателям облигаций, в частности представителям компаний Amundi и BlackRock. Они просили Украину немедленно возобновить выплаты по купонам, в то время как Киев настаивал на альтернативе в виде выплат по облигациям, которые были бы привязаны к ВВП страны.

Один из собеседников Reuters вспоминает, что представители Международного Валютного Фонда постоянно находились на связи с переговорщиками от Ротшильдов. Именно МВФ отвечал за разработку компромисса между сторонами и предоставлял Киеву 15,6 миллиарда долларов поддержки.

Переговоры длились почти двое суток и завершились к 4 утра 18 июля. Тогда стороны попросили МВФ еще раз пересчитать показатели Украины для окончательного решения. Reuters пишет, что цифры пересчитывали те, кто едва успел поспать.

Кредиты международных финансовых институтов, государств и частных компаний составляют около 15% ВВП Украины. Как писал  The Economist, если бы Украина не договорилась об изменении условий по выплатам внешнего долга, у киевского правительства не нашлось бы денег на выплату госдолга и тогда – привет, дефолт.

Сейчас же Киев может расслабиться – нынешние условия для него более чем выгодные. По информации агентства Bloomberg, комитет кредиторов согласился на номинальные убытки в размере 37% от своих активов по 13 выпускам облигаций. В итоге держатели облигаций отказались от претензий на сумму в 8,67 миллиарда долларов.

 Благодаря новым условиям Украина сможет сэкономить порядка 11,4 миллиарда долларов в следующие три года на обслуживании долга.

По данным Bloomberg, реструктуризация украинского долга будет проходить в два этапа.  Выплаты по облигациями типа Bond A начнутся в 2025 году по ставке 1,75% с ее ежегодным увеличением до момента, когда она достигнет 7,75%.

Другой тип облигация, так называемый Bond B, будет выплачиваться по более высоким ставкам при условии, что номинальный рост ВВП Украины в 2028 году будет на 3% больше, чем прогнозировали в МВФ.

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