Это не конспирология: В чём выгода западных корпораций от бойни в Донбассе

Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР, опубликовал расследование об истинных интересантах кровавого конфликта на Донбассе – западных корпорациях, получающих прибыль от происходящего на бывшей территории Украины.

«ПолитНавигатор» приводит материал с небольшими сокращениями.

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Всем очевидно – Киев несамостоятелен ни в экономическом, ни в политическом плане. Внимательный анализ показывает, что большинство политиков Запада являются точно такими же марионетками, как и украинские политики, только более высокого порядка. Они также зависят от финансирования и медиа поддержки своих предвыборных кампаний. Кроме этого они проходили обучение по грантовым программам одних и тех же фондов, где и прошли профессиональную подготовку и соответствующую идеологическую обработку. Кто является непосредственным бенефициаром украинского государственного переворота в 2014 году? Кто и зачем способствует постоянной эскалации конфликта и кому выгоден геноцид русскоязычных жителей Донбасса? Корректно ли вообще исследовать в экономических категориях гибель тысяч людей? Оказывается, рентабельность геноцида русских и преступления против человечности давно просчитаны экономистами на Западе и признаны целесообразным инструментом получения прибыли! Но суть в том, что эти преступления, совершаемые гегемоном во многих регионах Земли на протяжении десятков лет, – это возможность сохранить власть по всему миру, спасти несправедливый однополярный мир.

Я бы хотел обратить ваше внимание на деятельность глобальных финансовых гигантов BlackRock, Vanguard, Fidelity Investments, State Street. Согласно опубликованным аналитиками исследованиям, акции крупнейших мировых корпораций принадлежат одним и тем же «институциональным инвесторам». Они все взаимно владеют акциями друг друга.

Большинство отраслей экономики контролируются несколькими ключевыми корпорациями, а их активами владеет группа из этих четырёх компаний. Они полностью контролируют движение всех денежных потоков. Скажу вам даже более того, они могут влиять на то, сколько триллионов долларов напечатать. Если представить, что глобальный политический и экономический процесс – это театр, тогда они пишут сценарий и играют все роли. А большинство жителей планеты лишь созерцают это дьявольское представление, сидя в последнем ряду. Эти транснациональные корпорации создали разветвлённую сеть подставных компаний для того чтобы любой обыватель не смог определить всей глубины их влияния. Однако при внимательном анализе за этим кажущимся хаосом видна единая система управления. Она напоминает пирамиду и содержит несколько иерархических уровней, которые разделены по отраслевому принципу. Благодаря этой модели управления они имеют огромное влияние на экономику и политику многих государств. Возможные результаты этого трудно даже представить. Подобная узурпация власти в глобальном масштабе будет иметь чудовищные последствия для человечества. Например, общий объём средств финансов, находящихся у них в управлении превышает бюджеты большинства государств Евросоюза. В 2021 году только Black Rock управляла активами более $10 триллионов. А совокупный гос.долг США составляет $31 триллион. Годовой бюджет США в 2023 г. – $1,7 трлн. Эта компания может запросто покупать страны и делать это оптом. BlackRock также очень тесно работает с центральными банками. Корпорация ссужает деньги центральному банку конкретной страны, но одновременно является и его консультантом. Она может влиять на деятельность МВФ и МБРР. Что получить деньги, надо выполнить все рекомендации этих «советников». Многие штатные сотрудники BlackRock официально работали в Белом доме в качестве советников. И не важно, какой президент США в это время был номинальным исполнителем их воли. В декабре 2020-го, ещё до своей инаугурации Джо Байден назначил Брайана Диза, главу BlackRock Global по устойчивому инвестированию, помощником президента и директором Национального экономического совета. Диз, который в своё время сыграл ключевую роль для Обамы в разработке Парижского соглашения по климату в 2015 года, разработал план войны Байдена с ископаемой энергетикой. Это привело к введению в ЕС крупных налогов на выбросы углерода и других ограничений на нефть, газ и уголь задолго до начала украинской кампании в феврале 2022 года. Они создали худший энергетический и инфляционный кризис в истории. За красивыми словами о продвижении зелёной повестки «социальной ответственности» бизнеса скрываются истинные цели мировой элиты: сокращение численности населения планеты, выстраивание цифрового концлагеря, помещение туда 99% оставшихся в живых людей, уничтожение малого и среднего бизнеса, передача управления экономикой глобальным корпорациям, ликвидация остатков национальных государств, выстраивание на их обломках мирового государства с мировым правительством. Это напоминает сюжет из одной книги про захват элитой мировой власти и переход к мировому рабовладельческому строю нового типа. Вернемся к событиям в Донбассе… Понять все события без учета влияния на них мощнейших финансовых корпораций, входящих в так называемую «Большую четвёрку» — управляющее ядро банковской системы США, крайне сложно или даже невозможно… Эксперты до сих пор ломают головы над вопросом, кого можно отнести к главным владельцам Vanguard, но выяснить это достоверно до сих пор не удалось. По некоторым признакам, существенной долей компании владеет известный американский миллиардер Уоррен Баффет. А BlackRock владеет Ларри Финк. Среди компаний, которые рассматривают Украину в качестве большого потенциального рынка сбыта своей продукции, постоянно фигурирует американская корпорация Monsanto. Monsanto имеет скандальную известность во всем мире. Согласно экспертным оценкам, она уже сегодня контролирует 90% мирового рынка трансгенных семян. Монополизация этого рынка сулит корпорации бешеные прибыли. Monsanto активно продвигает свои интересы, используя лоббистский потенциал Государственного департамента США, Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации. Принимая во внимание, что Украина обладает большей частью черноземов планеты и является главной в Европе житницей по производству зерновых, Monsanto стремится подсадить Украину на иглу зависимости от генетически модифицированных семян.

Кроме видимой стороны деятельности Monsanto на Украине имеется и невидимая сторона. Немногие знают, что с 2014 года присутствующая на Украине частная военная компания Academi (прежнее название Blackwater) перешла под контроль корпорации Monsanto.

«Правый сектор» и так называемые добровольческие батальоны Коломойского фактически были созданы при участии ЧВК Academi. Коломойский — «легенда прикрытия», а финансирование карателей идёт из США. Свидетельств участия глобальных корпораций в событиях на Украине очень много. Зеленский подписал договор с BlackRock ещё в декабре 2022 года. Официально объявленная цель фонда – привлечение частных инвестиций для масштабных проектов на Украине в энергетике, инфраструктуре, сельском хозяйстве. 29 декабря по итогам видеоконференции Зеленского и Ларри Финна американский обозреватель Курт Ниммо так и написал: «BlackRock планирует скупить всю Украину».

Соглашение де-юре предусматривает финансовые услуги, консультации и сопровождение Фонда развития Украины, привлечение иностранного частного капитала… По факту это полная передача государственного суверенитета, в первую очередь экономического во внешнее корпоративное управление.

Важной стороной конфликта стали поставки вооружения и техники для ВФУ. Конечно, это не подарки, а продажа в долг. Например, F-16, ракеты и столь хорошо известные джавелины производит корпорация Lockheed Martin. А Основными акционерами Lockheed Martin являются State Street, Vanguard и BlackRock.

«Большая четверка» корпораций контролирует через своих финансовых партнёров все информационные потоки на планете. Монополизация скоро коснётся всего – энергии, связи, воды, рынка труда. Последствия этого трудно даже представить.

Таким образом, нам необходимо продолжить исследование деятельности данных корпораций. Но самое важное, – это выявить о опубличить тех, кто управляет всеми геополитическими процессами в мире. Эти лица – политические и военные преступники, и над ними должен пройти новый Нюрнбергский трибунал.

Сегодня они ведут ожесточённую борьбу за власть, так как видят, что Россия возвращает свой государственный суверенитет, утраченный после распада Советского Союза. Как говорит Владимир Путин, Россия будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, в котором гарантировались бы права всех народов: «Многополярная система международных отношений активно формируется. Этот процесс необратим, он происходит на наших глазах и носит объективный характер».

Продолжение следует.