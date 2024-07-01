«Это не коспирология»: Запад не просто так лоббировал производство презервативов в России, – социолог

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Запад в течение 30 лет работал над снижением рождаемости в России. В девяностые это казалось конспирологией, но спустя годы всё подтвердилось.

Об этом в рамках Петербургского юридического форума заявил гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думал лет 30 назад, когда мне показали одну записку интересную, что это конспирологическая теория, какие-то параноики написали. На самом деле, прошло определенное количество времени, очень много фактов подтверждают тезис, что наши недрузья работали в течение всех этих лет, чтобы сократить рождаемость в нашей стране осознанно. У нас большие кредиты давали, бесплатные, беспроцентные и невозвращаемые на постройку заводов по производству презервативов, программа такая была. Делали все, чтобы философию «чайлд-фри» продвигали в массы широко. И продвинули очень хорошо. Работает машина информационно-пропагандистская и ценностная, западная. Работает супер эффективно», – сказал социолог.

Сейчас порядка 19% молодых россиян от 18 до 24 лет считают, что семья должна быть без детей.

«В течение 30-ти с лишним лет наши недрузья, теперешние враги, мы теперь их действительно так называем, очень эффективно работали на нашем пространстве с нашими головами, с идеологией», – сказал Абрамов.

По его словам, сейчас наблюдается парадоксальная ситуация – в школах после начала СВО вернули уроки патриотизма, и дети, возвращаясь домой, сталкиваются с непониманием родителей, воспитанных в «святые девяностые».

«В школе происходит достаточно серьезная работа по отношению к истории Родины, к традициям, ценностям, которые у нас есть. И здесь наши маленькие дети сталкиваются с конфликтом непонимания и противоречия в своей семье. Потому что в течение больше, чем 30-ти лет их родителей воспитывала другая идеология, наша недружественная. И воспитала там главную ценность – это все делается для тебя, ты главный, деньги – это критерии успеха, все», – напомнил выступающий.