«Это не лезет ни в какие рамки!» – боевик АТО жалуется на отсутствие почестей в Одессе

17.03.2021, Одесса, Юрий Коваленко

Новости Украины

Одесские депутаты не спешат выделять земельные участки боевикам ВСУ, а в госпиталях Одессы «ветеранов АТО» лечат «любовью».

Об этом в эфире телеканала «Общественное Одесса» заявил руководитель ГО «Ветеранс хаб Одесса» Александр Голопотелюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, сегодня существует конфликт интересов. С одной стороны, ветераны, исходя из Конституции и земельного кодекса, имеют право получить землю в любой части Украины, но решение принимает местная община, а она заинтересована эту землю не отдавать бесплатно, а отдать её в аренду и наполнять местный бюджет.

Очень часто местные общины в лице депутатов отказывают ветеранам в участке, поэтому возникает правовая коллизия и конфликт интересов. Часто ветераны не могут получить землю и реализовать своё право.

К сожалению, всё упирается в суды. В общинах, где «свидомые» главы и депутаты, – без проблем, потому что там депутаты благодарны ветеранам. Но некоторые общины – для них не важны судьбы ветеранов, а важно им что-то другое», – сказал Голопотелюк.

Также украинский боевик отметил, что в одесских госпиталях относятся с пренебрежением к ветераном «АТО».

«Касательно госпиталей в Одессе, действительно проблема серьёзная. У нас два военных госпиталя для ветеранов и оба работают недостаточно эффективно. Госпиталь для ветеранов на 16 станции Большого Фонтана, когда главного врача спрашивают: «Как вы лечите ветеранов?», он отвечает: «Мы лечим их любовью». А когда спрашивают, сколько у них за год было ветеранов АТО, он отвечает, что 15 человек.

Это не лезет ни в какие рамки, нужно принимать кадровые решения и давать оценку соответствия занимаемым должностям, и конечно нужны принципиальные решения», – жаловался Александр Голопотелюк.