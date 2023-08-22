«Это не люди, а мусор» – украинская певица о русских

Вадим Москаленко .  
22.08.2023 22:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Культура, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Российские граждане и прочие поддерживающие СВО якобы не могут считаться полноценными людьми, заслуживающими понимания, жалости или других человеческих чувств.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону рассказала украинская музыкантша Наталья Жижченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские граждане и прочие поддерживающие СВО якобы не могут считаться полноценными людьми, заслуживающими понимания,...

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«Что вы думаете о российских оккупантах», – спросил телеведущий.

«Каждый раз кажется, что уже нет сил ненавидеть, что чаша уже переполнена, нельзя уже чем-то удивить. Но когда происходит очередная Умань или Кривой Рог, к чему ты не готов, каждый день… И каждый раз оказывается, что ещё есть ресурс для ненависти, для презрения.

Вообще, все эти слова направлены к существам. А я их не считаю существами, по отношению к которым могут быть направлены какие-то чувства.

Я чувствую невероятную жажду мщения, если честно. Это не люди. Это варвары, недолюди, вообще мусор», – вещала нацистка.

«Мусор, верное слово», – поддержал Гордон.

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