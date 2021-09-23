«Это не мое» – под Днепропетровском школьница с улыбкой сожгла украинский флаг

23.09.2021 11:37 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В городе Каменское (Днепродзержинск) Днепропетровской области местная школьница сожгла флаг Украины.

Видеозапись была выложена в соцсетях, на что обратили внимание полицейские и возбудили уголовное дело, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

На видео девушка говорит, что это не ее флаг и смеется, поджигая украинский государственный символ. Это и привлекло внимание полицейских.

«По факту надругательства над государственным символом следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении Нацполиции Днепропетровской области.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, но по мнению известного украинского адвоката Татьяны Монтян, привлекать к ответственности школьницу не будут.

«На самом деле ни…я ей не грозит, поскольку по этой статье уголовка — только с 16 лет (ст. 22 УК Украины), а этой соске еще только 15», – написала Монтян, критикуя украинские СМИ, которые написали о возможном тюремном заключении девушки.

При этом, она уже извинилась за содеянное и пообещала больше не жечь украинские флаги:

«Я сожалею о своем поступке, о том, что сегодня было по поводу флага, и обещаю больше такого не делать».

Пользователи соцсетей, отреагировавшие на инцидент, разделились на два лагеря. Одни предлагают наказать школьницу «по всей строгости» или переложить ответственность на ее родителей, а также не верят в искренность ее извинений. Другие предлагают полиции так же оперативно реагировать на закладчиков наркотиков, насильников и воров, а не устраивать травлю несовершеннолетней.