Это не Мосфильм: Завершён ремонт «Сухопутного коридора» в Крым

Михаил Рябов.  
25.07.2024 09:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1701
 
Дзен, Крым, Россия, Транспорт


Дорожники завершили ремонт 71-километрового участка автотрассы в Херсонской области, что знаменует конец работ по восстановлению покрытия на так называемом «Сухопутном коридоре» в Крым.

Об этом президенту РФ доложил глава государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Дорожники завершили ремонт 71-километрового участка автотрассы в Херсонской области, что знаменует конец работ по...

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«Небольшой участок дороги – 71 километр, тем не менее, он решает стратегическую задачу: с завершением этого участка полностью сформирован сухопутный маршрут с южных регионов нашей страны, с центральных регионов по северу Азовского моря до Крыма и обратно.

Год назад здесь проехать было вообще невозможно, ездили по обочинам, а сегодня 17 населённых пунктов, 11 школ, 10 медицинских учреждений, из них три районные больницы – дорога позволяет беспрепятственно добираться из одного места в другое. Для нас было важно сдать эту дорогу в сентябре, как раз к школьному периоду», – сказал Петушенко.

Всего в новых регионах уже привели в порядок более 3 000 км дорог. В планах – ремонт ещё 8 000 км, в том числе и улично-дорожной сети городов, уточнил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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