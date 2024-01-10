Это не мы провалили «контрнаступ», а союзнички не дали оружия  – оправдания «айдаровца»

Анатолий Лапин.  
10.01.2024 10:28
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Измена, Украина


Украинское контрнаступление не могло быть успешным, поскольку Запад не обеспечил ВСУ всем необходимым.

Об этом в эфире интернет-канала «Украинская неделя» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское контрнаступление не могло быть успешным, поскольку Запад не обеспечил ВСУ всем необходимым. Об...

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По словам Дикого, Украина не начала наступление в марте прошлого года, хоть и планировала это, потому что получила от Запада всего 15% от необходимого.

«В итоге на момент запланированного начала нашего наступления (напомню, это был март 23-го года) мы получили 15% от тех ресурсов, которые были описаны в статье [главкома ВСУ Валерия Залужного]. Кстати, мы тоже не ангелы, потому что, кроме кучи железа, там было указано, что нам нужно 40 пехотных бригад.

Ну, до конца лета мы их сформировали, но по состоянию на март не было даже половины, по состоянию на июнь была где-то половина заявленного количества. То есть, мы выполнили свои мобилизационные обязательства наполовину, а наши союзнички на 15%. Сейчас где-то 30-40% доехало из того, что приехало сейчас», – сказал бывший «айдаровец».

«Тут никакой загадки нет, нет никакой интриги – на самом деле, с тем ресурсом, который реально мы получили, наша армия сделала невозможное. Как раз результаты нашего наступления на порядок больше, чем можно было ожидать при таком ресурсном обеспечении», – заявил Дикий.

Напомним, ранее представители Запада, в том числе спикер Белого дома Джон Кирби заявляли, что Украина получила все, что просила для контрнаступления.

«Все, что, как говорили украинские военные, им нужно для проведения этого контрнаступления, они получили от США, от наших союзников и партнеров», – заявлял Кирби осенью прошлого года.

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