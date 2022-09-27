«Это не на годы»: депутат Госдумы о длительности СВО

27.09.2022  13:17 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 1046
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Специальная военная операция на Украине не будет растянута на очень длительное время.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Специальная военная операция на Украине не будет растянута на очень длительное время. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По мнению Бородай, Запад заинтересован в том, чтобы братоубийственная война на Украине продолжалась как можно дольше, именно поэтому задача России закончить ее как можно быстрее.

«Это не на годы. Кстати сказать, на годы, если бы мы хотели справляться годами, мы могли бы и мобилизацию не проводить, дотелепали бы и так. Но весь вопрос в том, что каждый день уносит человеческие жизни, помимо того, что он требует организационных, финансовых и прочих усилий‘, – сказал политик.

«И наши противники, реальные противники, настоящие, они как раз очень заинтересованы в том, чтобы все это было всерьез и очень надолго. Они вполне удовлетворены тем, что одни славяне уничтожают других славян, одни, по сути дела, русские убивают других, по сути дела, русских. Неважно – великороссы, малороссы – это не имеет принципиального значения. По сути дела, это гражданская война», – заявил Бородай.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть