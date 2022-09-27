«Это не на годы»: депутат Госдумы о длительности СВО

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Новости Украины

Специальная военная операция на Украине не будет растянута на очень длительное время.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бородай, Запад заинтересован в том, чтобы братоубийственная война на Украине продолжалась как можно дольше, именно поэтому задача России закончить ее как можно быстрее.

«Это не на годы. Кстати сказать, на годы, если бы мы хотели справляться годами, мы могли бы и мобилизацию не проводить, дотелепали бы и так. Но весь вопрос в том, что каждый день уносит человеческие жизни, помимо того, что он требует организационных, финансовых и прочих усилий‘, – сказал политик.

«И наши противники, реальные противники, настоящие, они как раз очень заинтересованы в том, чтобы все это было всерьез и очень надолго. Они вполне удовлетворены тем, что одни славяне уничтожают других славян, одни, по сути дела, русские убивают других, по сути дела, русских. Неважно – великороссы, малороссы – это не имеет принципиального значения. По сути дела, это гражданская война», – заявил Бородай.