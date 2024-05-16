«Это не наша война, но США и ЕС нас туда заталкивают» – представитель правящей партии Венгрии 

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Давление на Венгрию со стороны адептов войны огромно, как из Европы, так и из США. Об этом заявил директор по связям с общественностью правящей партии «Фидес» Тамаш Менцер в ходе встречи с журналистами, сообщает hirado.hu.

«Сторонники войны говорят: «Это наша война, поэтому ее надо выиграть, ее нужно продолжать до тех пор, пока не победит Украина». Однако сейчас всем очевидно, что Украина не победит», – подчеркнул он.

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По его словам, сторонники войны хотят послать европейских солдат гибнуть на Украину:

«В Германии уже говорят о всеобщей воинской повинности, о европейском измерении обязательной военной службы; еще о том, что если русские прорвут фронт, то солдаты должны идти на Украину», – обратил внимание Менцер.

Он отмечает, что президент Франции сейчас говорит о применении атомных бомб и ядерного оружия с такой естественностью, «как если бы я сказал: давайте выпьем стакан воды». «Они [французы] находятся на расстоянии 1500 километров, но мы-то здесь, по соседству», – подчеркнул Менцер.

Он добавил:

«Позиция венгерского правительства ясна: это не наша война, мы не хотим в нее не вмешиваться, мы не хотим посылать солдат, мы даже слышать не хотим о ядерных бомбах и ядерном оружии».