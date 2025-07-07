Независимо от того, что происходит на Украине сейчас, нельзя забывать, как к этой ситуации пришли, поскольку главными зачинщиками конфликта были американские демократы.

Об этом в эфире «Fox News» заявил отставной капитан армии США, основатель и гендиректор крупнейшей общественно-политической организации Америки «Restoration of America» Дуг Труакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, это действительно больно [обсуждалась одна из воздушных атак РФ на Киев]. Но я думаю, независимо от того, что происходит сейчас, мы должны спросить себя – как мы к этому пришли? Я не думаю, что администрации Обамы или Байдена стоило предлагать Украине стать членом НАТО. Это было не лучшим решением. Байден фактически пригласил русских к вторжению. Так что все эти проблемы, которые достались президенту в наследство, тянутся за ним, и он пытается их решить. Я бы сказал украинцам, как и президент Трамп, что мы должны найти выход из этой ситуации. И, конечно, наши национальные интересы требуют, чтобы у нас были сильные вооружённые силы, стратегические запасы боеприпасов. И мы им много помогаем. Мир сейчас опасен, и мы должны найти выход из этой ситуации. Они должны найти выход. Это не наша повседневная задача, это их задача», – сказал Труакс.