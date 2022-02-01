«Это не обсуждается». Пентагон исключил отправку войск США для защиты Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Армия США не будет участвовать в защите Украины в случае ее прямого боестолкновения с Россией.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил спикер Пентагона Джон Кирби, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Кирби, США готовы напрямую помогать лишь странам-членам НАТО в случае, если Россия решит напасть на них.

«Президент ясно дал понять, что мы не увидим американских войск на земле в бою с русскими на Украине. Он ясно дал понять, что это не обсуждается. Итак, то, на чем мы сосредоточены, – это очень реальные обязательства в области безопасности, которые у нас есть, как вы упомянули в статье пятой, конкретно перед нашими союзниками по НАТО. Если господин Путин решит выступить или продемонстрировать угрозы в адрес Североатлантического союза, мы хотим быть уверены, что он однозначно поймет, что это неприемлемо, и Соединенные Штаты будут бороться за защиту наших союзников по НАТО и наших обязательств перед нашими союзниками на континенте», – заявил Кирби.