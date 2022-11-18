«Это не ошибка, а намеренная провокация» – Кедми об ударе С-300 по Польше

18.11.2022  18:12 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Польша, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Принцип удара украинской ракеты по территории Польши был примерно тот же, каким Украина пыталась ранее устроить провокацию со взрывом «грязной бомбы».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Принцип удара украинской ракеты по территории Польши был примерно тот же, каким Украина пыталась...

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«С чего начался инцидент: Зеленский призвал НАТО к немедленным военным действиям против намеренного обстрела территории Польши российской стратегической ракетой Х-101. Он продолжал утверждать это, когда ему говорили, что это С-300.

О чём это говорит. Ракета С-300 предназначается против самолётов и против крылатых ракет, у неё есть система самоуничтожения, если она не попадает в цель, автоматическая, как у любой ракеты, которая должна уничтожать воздушные цели. Но она может использоваться и как ракета суша-суша. Так она использовалась в СССР, и так она использовалась в этой операции. Для этого отключают уничтожающий блок. И против наземной цели её радиус может быть больше 100 км.

И тут я напомню: совсем недавно была успешно сорвана Россией попытка провести взрыв «грязной» ядерной бомбы на территории Украины. И схема была – взять «Точку У», поставить туда радиоактивные материалы, взорвать и сказать – это «Искандер». Та же схема: берёте С-300, взрываете на территории [Польши] и говорите – это Х-101. Потому что радиус С-300 с российских позиций до Польши не доходит. Поэтому Зеленский до сих пор утверждает, что это не та ракета», – сказал Кедми.

Он подчеркнул, что на основании вышесказанного все факты говорят о том, что это был преднамеренный запуск, «чтобы создать ту же провокацию, которую хотели создать с «грязной бомбой», используя «Точку У» как «Искандер».

«Поэтому все на Западе вдруг говорят: ошибка. Они боятся сказать, что это была провокация, но понимают, что это была провокация. Место запуска и батарея известна, время известно посекундно, известно также, были ли какие-то воздушные цели в радиусе действия этой батареи, которые требовали её запуска. Сопоставив это, окажется, что, скорее всего, воздушной цели в это время не было.

Потому что ракета сама не может уйти на запад, цели идут с востока. Вряд ли цель была западнее, они стоят почти на польской границе, а ракета просто так не разворачивается: она идёт наверх, потом её наводят, но наводят в сторону цели, а не в противоположную. А если отключили устройства для самоуничтожения, значит, её хотели использовать как ракету для поражения наземной цели.

И все эти разговоры, которые вдруг переключились: «это ошибка!»
Это не ошибка. Это намеренная провокация», – заключил военный эксперт.

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