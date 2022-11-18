«Это не ошибка, а намеренная провокация» – Кедми об ударе С-300 по Польше

Принцип удара украинской ракеты по территории Польши был примерно тот же, каким Украина пыталась ранее устроить провокацию со взрывом «грязной бомбы».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С чего начался инцидент: Зеленский призвал НАТО к немедленным военным действиям против намеренного обстрела территории Польши российской стратегической ракетой Х-101. Он продолжал утверждать это, когда ему говорили, что это С-300.

О чём это говорит. Ракета С-300 предназначается против самолётов и против крылатых ракет, у неё есть система самоуничтожения, если она не попадает в цель, автоматическая, как у любой ракеты, которая должна уничтожать воздушные цели. Но она может использоваться и как ракета суша-суша. Так она использовалась в СССР, и так она использовалась в этой операции. Для этого отключают уничтожающий блок. И против наземной цели её радиус может быть больше 100 км.

И тут я напомню: совсем недавно была успешно сорвана Россией попытка провести взрыв «грязной» ядерной бомбы на территории Украины. И схема была – взять «Точку У», поставить туда радиоактивные материалы, взорвать и сказать – это «Искандер». Та же схема: берёте С-300, взрываете на территории [Польши] и говорите – это Х-101. Потому что радиус С-300 с российских позиций до Польши не доходит. Поэтому Зеленский до сих пор утверждает, что это не та ракета», – сказал Кедми.