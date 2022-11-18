«Это не ошибка, а намеренная провокация» – Кедми об ударе С-300 по Польше
Принцип удара украинской ракеты по территории Польши был примерно тот же, каким Украина пыталась ранее устроить провокацию со взрывом «грязной бомбы».
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«С чего начался инцидент: Зеленский призвал НАТО к немедленным военным действиям против намеренного обстрела территории Польши российской стратегической ракетой Х-101. Он продолжал утверждать это, когда ему говорили, что это С-300.
О чём это говорит. Ракета С-300 предназначается против самолётов и против крылатых ракет, у неё есть система самоуничтожения, если она не попадает в цель, автоматическая, как у любой ракеты, которая должна уничтожать воздушные цели. Но она может использоваться и как ракета суша-суша. Так она использовалась в СССР, и так она использовалась в этой операции. Для этого отключают уничтожающий блок. И против наземной цели её радиус может быть больше 100 км.
И тут я напомню: совсем недавно была успешно сорвана Россией попытка провести взрыв «грязной» ядерной бомбы на территории Украины. И схема была – взять «Точку У», поставить туда радиоактивные материалы, взорвать и сказать – это «Искандер». Та же схема: берёте С-300, взрываете на территории [Польши] и говорите – это Х-101. Потому что радиус С-300 с российских позиций до Польши не доходит. Поэтому Зеленский до сих пор утверждает, что это не та ракета», – сказал Кедми.
Он подчеркнул, что на основании вышесказанного все факты говорят о том, что это был преднамеренный запуск, «чтобы создать ту же провокацию, которую хотели создать с «грязной бомбой», используя «Точку У» как «Искандер».
«Поэтому все на Западе вдруг говорят: ошибка. Они боятся сказать, что это была провокация, но понимают, что это была провокация. Место запуска и батарея известна, время известно посекундно, известно также, были ли какие-то воздушные цели в радиусе действия этой батареи, которые требовали её запуска. Сопоставив это, окажется, что, скорее всего, воздушной цели в это время не было.
Потому что ракета сама не может уйти на запад, цели идут с востока. Вряд ли цель была западнее, они стоят почти на польской границе, а ракета просто так не разворачивается: она идёт наверх, потом её наводят, но наводят в сторону цели, а не в противоположную. А если отключили устройства для самоуничтожения, значит, её хотели использовать как ракету для поражения наземной цели.
И все эти разговоры, которые вдруг переключились: «это ошибка!»
Это не ошибка. Это намеренная провокация», – заключил военный эксперт.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.