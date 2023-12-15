«Это не помощь Украине, а подстава»: Табах о политике Белого дома

Анатолий Лапин.  
15.12.2023 15:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 334
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина, Финансы


По факту, на следующий год Киеву от США обещано почти в два раза меньше денег, чем в нынешнем.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По факту, на следующий год Киеву от США обещано почти в два раза меньше...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По словам Табаха, республиканцы же не отказываются от поддержки Украины, а хотят, чтобы эта помощь голосовалась не пакетом вместе с темой Израиля, Тайваня и мексиканской границы, а отдельно.

«Проголосовали против. За что проголосовали против? 60 миллиардов, из которых 10 идет на Украину. В прошлом году было 17 миллиардов. Считайте, в два раза меньше – зачем вам такая помощь, это не помощь, это подстава. Это то, что вы будете продолжать проливать кровь. Помощь – это вам нужно давать оружие, помощь – это ленд-лиз, без него не получится. Или какой-то системы, как ленд-лиз», – заявил Табах.

Он отмечает, что даже сейчас в распоряжении администрации США есть несколько миллиардов долларов, которые она может, но не хочет выдавать Украине.

«Вас кидают в панику, что все пропало, что Америка отвернулась, что республиканцы не так голосуют, что сейчас придет Трамп и вас всех продаст. Никакой паники, ничего такого нет. 6 миллиардов лежит в Белом доме. 5 миллиардов в Пентагоне и миллиард в Белом доме, которые украинские, которые просто одним нажатием одной кнопки Украина получит», – сказал американец.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть