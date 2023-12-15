«Это не помощь Украине, а подстава»: Табах о политике Белого дома

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По факту, на следующий год Киеву от США обещано почти в два раза меньше денег, чем в нынешнем.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Табаха, республиканцы же не отказываются от поддержки Украины, а хотят, чтобы эта помощь голосовалась не пакетом вместе с темой Израиля, Тайваня и мексиканской границы, а отдельно.

«Проголосовали против. За что проголосовали против? 60 миллиардов, из которых 10 идет на Украину. В прошлом году было 17 миллиардов. Считайте, в два раза меньше – зачем вам такая помощь, это не помощь, это подстава. Это то, что вы будете продолжать проливать кровь. Помощь – это вам нужно давать оружие, помощь – это ленд-лиз, без него не получится. Или какой-то системы, как ленд-лиз», – заявил Табах.

Он отмечает, что даже сейчас в распоряжении администрации США есть несколько миллиардов долларов, которые она может, но не хочет выдавать Украине.

«Вас кидают в панику, что все пропало, что Америка отвернулась, что республиканцы не так голосуют, что сейчас придет Трамп и вас всех продаст. Никакой паники, ничего такого нет. 6 миллиардов лежит в Белом доме. 5 миллиардов в Пентагоне и миллиард в Белом доме, которые украинские, которые просто одним нажатием одной кнопки Украина получит», – сказал американец.