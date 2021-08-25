«Это не праздник, это – горе!» – харьковчанин о «дне незалежности»

25.08.2021 21:29 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Нужно быть страной с очень «тупыми» президентом и народом, чтобы с размахом праздновать 30-летний юбилей «независимости» разграбленного и полностью подчинённого Западу государства.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил дозвонившийся в студию телезритель из Харькова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что праздновать? 40 миллионов нас, допустим, людей празднуют день независимости. Ну, какая независимость? Какой у нас президент и какой у нас, извините, народ тупой! Мы зависим от всех, от МВФ постоянно зависим. Нам диктуют, как надо жить, что нам надо продавать, что нам надо делать. Ещё диктует Америка и другие страны», – заявил представившийся Виталием харьковчанин.

«Я правильно понимаю, вы вчера не праздновали – раз, и два – парад и концерт не смотрели?» – спросила ведущая.

«Это не праздник, это горе! Мы живём в горе-стране», – ответил телезритель. «Кто из 15 республик живёт ещё хуже нас, скажите мне, если вы знаете?» – риторически воскликнул он.

Однако ведущий поспешил завершить разговор и напомнил, что редакция может не разделять мнения зрителей, тем не менее, кое в чём согласившись с харьковчанином.

«С чем можно согласиться, это то, что наша страна 30 лет назад заходила в свою независимость с гораздо большими показателями, чем сегодня. Перспективы, которые открывались перед страной, были сумасшедшие. Как ими воспользовалось украинское государство – к сожалению, вынуждает огорчаться сегодня, в частности, наших зрителей и экспертов», – признал журналист.