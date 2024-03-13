«Это не про Украину. Макрон суетится о послевоенном мироустройстве» – Стариков

Очевидно, что страны Запада согласовывают какое-то решение по Украине, поскольку дискуссии об альтернативе НАТО и создании «ракетной коалиции» – это уже речь о противостоянии с Россией после окончания нынешнего конфликта.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в запасе Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу, что делает президент Франции. Он это делает для уже послевоенного времени. Вот сейчас «Рамштайн» собирается, «ракетная коалиция». Естественно, ракеты, ракетные технологии, немцы не дадут, потому что они прекрасно понимают, к чему это приведёт – договор 2+4, окончательное решение немецкого вопроса, объединение Германии. Именно складывается такая ситуация, что это будет послевоенное время, связанное с поствоенным мироустройством. Я вижу, что к этому идёт. Потому что говорить, что президент Франции Макрон не является политиком высшего ранга, могут только неумные люди. Это высший ранг, всё мы понимаем. И просто так люди из политики такого уровня ничего не делают. Мы видим сейчас определённые признаки. Папа римский же не просто так проснулся и решил что-то сказать. Если кто-то так думает, они даже не понимают, как работает Святой престол, и что там реально происходит. Лидеры таких стран ничего просто так не делают», – сказал Стариков.

По его словам, речь идёт о будущем союзничестве.

«Я это вижу как послевоенное для того, чтобы сдержать будущую агрессию. Их-то никуда не денешь, они так и будут соседями нависать. А значит, необходима система сдерживания, а это – ракетная коалиция. Это уже не страны НАТО, а которые будут уже не партнёрами нашими, а союзниками», – заключил эксперт.