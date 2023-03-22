Очень важно, чтобы азы нынешней русофобии подхватили украинские дети и внуки, которые передадут эту ненависть новым поколениям.

Об этом в Киеве на презентации книги «Запретить рашизм» заявил один из соавторов, заместитель госсекретаря Кабинета министров Украины Павел Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важно понимать, с кем мы имеем дело, и это совсем не вопрос пропаганды. Украинцам не нужно сейчас заниматься пропагандой относительно российского этноса и русских. Скажем, я спокоен за правнуков. Потому что моя внучка, которой 4,5 года, и папка которой на фронте уже очень давно, начинает утро с того, что пересматривает новости. Эти вещи меня не радуют, но она артикулирует такие вещи, как оккупанты бомбили такой-то город, обстреляли ракетами такое-то. Я знаю, что Иванка передаст свою уже сформированную позицию своим детям. Поэтому, дети – уже, внуки – уже, правнуки – тоже гарантированно», – рассуждал нацист.

«Но история более длительна, чем жизнь одного поколения, и важно, чтобы мы формировали уже сейчас, а не когда уже надо будет искать живых свидетелей, правильное понимание и нашими согражданами, и европейским сообществом, и миром – того, что и почему происходит. Чтобы избежать повторения в будущем, и так как у нас сегодня такая сплочённая нация, чтобы мы действительно заняли достойное место среди других народов», – трепался Полянский.