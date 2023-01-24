«Это не пропаганда»: В России поднимаются «лежащие» заводы

Елена Острякова.  
24.01.2023 08:13
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Санкции, Экономика


В России есть проблемы с экономикой, но «с хозяйством даже лучше, чем было год назад».

Об этом в клубе «Бункер на Лубянке» рассказал политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В России есть проблемы с экономикой, но «с хозяйством даже лучше, чем было год...

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«Неожиданно, да. Это не просто пропаганда. Вскрылось несколько неожиданных обстоятельств. Одно из них состоит в том, что та экономическая  модель интеграции в глобальный мир, которая у нас была, для нас как страны была крайне невыгодной. И, когда эти связи разорвались, мы выиграли от этого разрыва больше, чем они – по нескольким значимым направлениям.

Я езжу и вижу заводы, которые уже лежали на боку, а сейчас работают в три смены. И это не только военные, но и все те, которые сейчас импортозамещают разную выпавшую гражданскую продукцию», – сказал Чадаев.

По его словам, некоторые производители, после того, как перестроили производственные цепочки с Запада не Восток, смогли сделать свою продукцию даже дешевле.

«Когда я вижу резкую активизацию наших связей с разными незападными странами, там доходит до смешного. У меня приятель руководил производством, которое делает солнечные панели для наших спутников. Они закупали пластины в Германии. Прямо 24 февраля поставки закончились.

Они засуетились, побежали искать, и через полтора месяца выяснили, что эти якобы германские пластины производились в Китае, а немцы просто наклеивали на них свой шильдик и втридорога перепродавали нам. И сколько такого вскрылось, когда начали пересобирать цепочки», – сказал Чадаев.

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