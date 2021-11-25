«Это не просто сумасшедшие сепаратисты» – берлинского эксперта напугал форум «Русский Донбасс»

25.11.2021  23:20 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Германия, Дзен, Донбасс, Запад, Минский процесс, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русская Весна, Скандал, Украина
Новости Украины

В Минских соглашениях, способных дать какой-то компромисс между Киевом и ЛДНР, но очень проблематичных для Украины в целом, не должно быть пункта об «автономии» Донбасса.

Об этом на «Международном форуме по восточной Украине» по видеосвязи из Берлина завил представитель «центра международных мирных операций», русофоб Вильфред Юрген, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Минских соглашениях, способных дать какой-то компромисс между Киевом и ЛДНР, но очень проблематичных...

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«После российского форума на Донбассе – это был не просто форум сумасшедших сепаратистов. Там присутствовали и представители Госдумы. И было чётко понятно, что этот регион в будущем станет частью России, возможно. И даже в официальном документе упоминались два российских националистических государства. Многие говорят – это пропаганда. Но если сейчас посмотреть на ситуацию, на то, что сейчас Россия прикладывает усилия на де-факто признание этих республик. Не только в плане выдачи российских паспортов, на самом деле, это тоже усугубило ситуацию, и с КППВ», – рассуждал спикер.

По его словам, жители Донбасса были «вынуждены» согласиться на принятие российского гражданства, чтобы получить доступ к повседневным благам.

«И вызов здесь в следующем: как, с одной стороны, мы можем продолжить работу очень нужных форматов? Нам необходимы конкретные проекты и мероприятия медиации и стабилизации. Медиации для разрешения конфликта, и они должны основываться на всех Минских договоренностях, не только пакета мер 14-го года, а ещё двух других документах, потому что другие могут немножко противоречить документу 15-го года.

Поскольку это позволяет найти компромисс, который с одной стороны предоставляет безопасность для Украины и с другой стороны – даёт кое-какие возможности Донбассу. Не автономию – ни в коем случае, не поймите меня неправильно. И мне кажется можно это обсуждать в рамках договоренностей, даже, невзирая на то, что мы все знаем, что эти договоренности проблематичны для Украины», – заявил Юрген.

Напомним, интеграционный форум «Русский Донбасс» впервые состоялся 28 января в Донецке и собрал гостей из ДНР и ЛНР, а также российских журналистов, экспертов и депутатов Госдумы РФ.

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