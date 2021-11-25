«Это не просто сумасшедшие сепаратисты» – берлинского эксперта напугал форум «Русский Донбасс»

Новости Украины

В Минских соглашениях, способных дать какой-то компромисс между Киевом и ЛДНР, но очень проблематичных для Украины в целом, не должно быть пункта об «автономии» Донбасса.

Об этом на «Международном форуме по восточной Украине» по видеосвязи из Берлина завил представитель «центра международных мирных операций», русофоб Вильфред Юрген, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«После российского форума на Донбассе – это был не просто форум сумасшедших сепаратистов. Там присутствовали и представители Госдумы. И было чётко понятно, что этот регион в будущем станет частью России, возможно. И даже в официальном документе упоминались два российских националистических государства. Многие говорят – это пропаганда. Но если сейчас посмотреть на ситуацию, на то, что сейчас Россия прикладывает усилия на де-факто признание этих республик. Не только в плане выдачи российских паспортов, на самом деле, это тоже усугубило ситуацию, и с КППВ», – рассуждал спикер.

По его словам, жители Донбасса были «вынуждены» согласиться на принятие российского гражданства, чтобы получить доступ к повседневным благам.

«И вызов здесь в следующем: как, с одной стороны, мы можем продолжить работу очень нужных форматов? Нам необходимы конкретные проекты и мероприятия медиации и стабилизации. Медиации для разрешения конфликта, и они должны основываться на всех Минских договоренностях, не только пакета мер 14-го года, а ещё двух других документах, потому что другие могут немножко противоречить документу 15-го года.

Поскольку это позволяет найти компромисс, который с одной стороны предоставляет безопасность для Украины и с другой стороны – даёт кое-какие возможности Донбассу. Не автономию – ни в коем случае, не поймите меня неправильно. И мне кажется можно это обсуждать в рамках договоренностей, даже, невзирая на то, что мы все знаем, что эти договоренности проблематичны для Украины», – заявил Юрген.

Напомним, интеграционный форум «Русский Донбасс» впервые состоялся 28 января в Донецке и собрал гостей из ДНР и ЛНР, а также российских журналистов, экспертов и депутатов Госдумы РФ.