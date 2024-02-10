«Это не россказни сумасшедших»: киевские СМИ встревожены ростом симпатий к России в ЕС

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Сделав ставку на мультикультурализм и привлечение мигрантов, Европа приходит к неприятным для нее последствиям.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит украинский политический аналитик и пиар-технолог Петр Герасименко.

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«Последние опросы общественного мнения подтверждают серьезный рост поддержки правых политических сил на выборах в Европарламент. Особенно заметно увеличение представительства групп «Идентичность и демократия» и «Европейские консерваторы и реформисты». В их состав могут войти весьма одиозные фигуры европейского политикума, имеющие определенные сантименты к Кремлю», – пишет Герасименко в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», имеющем тесные связи с посольством США.

При этом считает, что ошибочно и слишком упрощенно считать, что «смещение маятника настроений населения Европы в правую сторону является следствием его увлечения популизмом».

Автор критикует и называет «манипулятивной» глобалисткую теорию мультикультурализма, согласно которой без массовой миграции экономика Европы не смогла бы нормально функционировать и развиваться.

«Ведь большинство мигрантов, прибывающих в Европу из Африки и Азии, не похожи на образованных профессионалов, которые способствуют росту ВВП», – продолжает Герасименко.

Кроме того, он обращает внимание, что в последнее время в Европе наблюдается серьезный рост уровня преступности, указывая, что «спокойные, уютные и безопасные европейские города уходят в историю». При этом основные СМИ и даже полиция часто избегают разглашать национальность и происхождение преступников, что «имеет, скорее, обратный эффект, поскольку усиливает недоверие к органам власти».

«Классический пример того, как бесконтрольная миграция может превратить безопасную и спокойную страну в поле битвы преступных банд, — Швеция. Государство, где каждый пятый житель родился за пределами страны, сейчас переживает всплеск преступности из-за бандитских войн, в которые массово вовлечены иммигранты. Сейчас в стране самый высокий уровень насилия с применением оружия в Европе. В 2022 году вследствие вооруженного насилия погибли больше 60 человек. Только в сентябре 2023 года вследствие бандитских перестрелок погибли 11 человек. Шведское правительство было вынуждено привлечь армию для наведения порядка. А премьер-министр Ульф Кристерссон обвинил в насилии «безответственную иммиграционную политику и неудачную интеграцию», – описывает происходящее этой скандинавской стране автор.

Отмечается, что, согласно данным профессора социологии Йорана Адамсона, в период с 2002 по 2017 год 58% подозреваемых в преступлениях в Швеции были мигрантами, они же совершили 73% убийств и 70% ограблений в стране.

Похожая ситуация и в Дании, где в 2020 году индекс преступности был на 51% выше среди мужчин-иммигрантов и на 149% выше среди потомков мужского пола незападного происхождения, чем среди всего мужского населения.

Похожие исследования, показавшие роль мигрантов в росте преступности были проведены в Германии и Италии.

«Политкорректность, за которой не видно реальности, как и упрямое следование теориям, которые не работают, может иметь слишком плохие последствия для Европы. Мы наблюдаем за фрагментацией западных обществ, делегитимизацией единой национальной идентичности, отказом от здорового патриотизма, дистанцированием от исторических традиций своей нации. Это не может не вызвать беспокойство и непринятие у все большей части общества. Культивируя и политизируя групповую идентичность, мультикультурализм отчуждает людей от нации, которую они представляют. Исламизация континента, рост уровня преступности, образование параллельных обществ с незападными ценностями и взглядами — это не россказни «сумасшедших ультраправых популистов», а объективная реальность. Нынешний правый поворот в Европе — следствие длительного игнорирования ведущими политическими элитами важных фундаментальных проблем», – предупреждает Герасименко.