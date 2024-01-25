«Это не русская пропаганда» – в Киеве объяснили, почему не видать Украине НАТО

Несмотря на дружелюбные обещания «открытых дверей», Украина никогда не сможет стать членом НАТО.

Об этом в эфире интернет-блога «Вышка» заявил украинский политолог Геннадий Дубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На большее, чем двусторонние гарантии между Украиной и отдельными странами, которые могут входить в НАТО, мы не получим. И это однозначно, и ничего другого услышать от действующих должностных лиц НАТО мы не можем», – сказал Дубов.

Он подчеркнул, что Запад будет избегать прямого военного столкновения.

«Мы слышим про открытые двери, про много чего ещё, но все как один говорят, что главная цель НАТО и США – избежать прямого столкновения с российскими войсками, чтобы не допустить Третьей мировой войны в ядерном исполнении. Это не русская пропаганда, это прямо пишут в западной прессе.

И прекрасно понимая, что президент Зеленский не может добиться членства в НАТО, оппозиция критикует его, говоря, что этот путь правильный, но президент по нему не идёт. Забывая, что двери открыты, но мост через овраг, который ведёт к этим дверям, поднят, и никто опускать его не собирается», – подытожил политолог.