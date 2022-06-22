Это не шутка: на Украине обнаружили партию политики Путина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Несмотря на войну с Россией на территории Украины формально продолжают действовать 17 ячеек «Партии политики Путина».

Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестра в системе YouControl.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Наибольшее количество партийных ячеек, названных в честь президента России, зарегистрированы в Крыму, который в украинском реестре продолжает считаться территорией Незалежной – их там семь. Однако есть они и в других регионах Украины. Две в Николаевской области. По одной в Киеве, Одессе, Донецке, Рахове, Полтаве, Харькове, Херсоне и Хмельницком. Следует отметить, что все эти ячейки- «мертвые», существующие лишь на бумаге, однако юридически не снятые с регистрации.

Партия политики Путина появилась на Украине в начале нулевых годов и является наследницей политической силы «Русь Единая», образовавшейся в 2003 году и выступавшей за экономическую интеграцию стран постсоветского пространства. Одним из ее учредителей стал экс-нардеп Александр Ременюк.

В 2004 году партия поддержала на президентских выборах Виктора Януковича. В 2005 году состоялся ребрендинг партии и уже в следующем году она пошла на парламентские выборы как Партия политики ПУТИНА. Правда, в Верховную Раду Украины партия так и не попала, набрав только 0,12% голосов избирателей. После провала на выборах партии вернули старое название “Русь Единая”, однако региональные ячейки так и продолжили носить прежнее имя.

В сентябре 2021 года министерство Юстиции Украины пояснило, что обратилось в суд по поводу обжалования регистрации партии и изъятия ее из реестра. Официальная причина иска – несоответствие названия партии названиям ее ячеек. Подготовительное заседание должно было состояться в ноябре прошлого года.

«Русь Единая» на Украине сегодня также продолжает формально существовать. В стране зарегистрировано ее 10 действующих партийных организаций.