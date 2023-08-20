«Это не шутка»: Зеленский шантажирует Россию террором Белгорода

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Дания передаст Украине 19 самолётов F-16, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместном брифинге с Владимиром Зеленским, который посетил эту страну. Летчики уже начали тренировки. Наблюдатели считают, что НАТОвские самолеты нужны Украине, прежде всего, для ударов дальнобойными ракетами вроде Storm Shadow.

Однако главной сенсацией стало другое высказывание с пресс-конференции, озвученное Зеленским. Его попросили прокомментировать озвученное чиновником НАТО предложение об отказе Украины от занятых Россией территорий и вступлении в альянс тех областей, что остались подконтрольны Киеву. Зеленский в ответ заявил, что готов разменять на членство в НАТО только судьбу российского Белгорода.

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«Всегда говорил, что Зеленский неплохой комик. А вот со всем остальным у него плохо – в том числе с географией. В шутке про Белгород и НАТО он явно забыл про Белгород на Днестре в Одесской области», – замечает Алексей Волынец, бывший главред газеты «Лимонка».

Однако другие комментаторы склонны принимать слова Зеленского всерьез.

«На Зеленского перестали обращать внимание, а напрасно. Он ещё президент Украины, кураторы его ещё не утилизировали. Загнанная в угол крыса способна на любые безумства. «Обменять Белгород на членство Украины в НАТО» – это не шутка, это сигнал о готовности задрать ставки по максимуму. Киевскому режиму в складывающихся условиях ничего, кроме радикальной эскалации, не остаётся», – предупреждает обозреватель Александр Носович.

С ним согласен и часто бывающий в зоне СВО депутат из Новосибирска Ростислав Антонов.

«Вчера система ПВО Белгорода сбила 12 украинских дронов, а сегодня пан Зеленский на вопрос о готовности обменять территории Украины на членство в НАТО заявил, что готов обменять ради такой цели Белгородскую область. Ну, собственно, что мы услышали? Что Зеленский обещает не наносить удары по гражданской инфраструктуре Белгородчины, если его примут в НАТО, а иначе никак. Думаю, что это важное заявление и вот почему. Удары по Белгородской области, как и удары по Донецку – это терроризм, и когда первое лицо государственного образования Украина обозначает свои требования отказа от террористических актов, он берет на себя прямую ответственность за эти действия. В связи с этим вопрос всего один, когда Россия начнет его рассматривать в качестве международного террориста и законной цели, а не как сторону возможных переговоров», – резюмировал Антонов.