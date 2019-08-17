Это не шутки: Зачем Трампу Гренландия

17.08.2019, Москва, Александр Ростовцев

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник в Белом доме распространило сногсшибательную новость: президент США Дональд Трамп намеревается приобрести самый большой остров планеты Гренландия, с 1841 года принадлежащий королевству Дания.

Интерес Трампа к Гренландии возник не спонтанно: американский президент неоднократно советовался со своими экспертами, каким образом США может приобрести у Дании огромный остров вместе с его ресурсами. Пишут, что юрисконсульт Белого дома уже получил поручение составить правовую оценку возможной сделки. При этом не скрывается, что главной целью покупки Гренландии является военная экспансия США в Арктике.

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Американская и мировая пресса, недружелюбно настроенная к Трампу, подняла на смех его планы покупки Гренландии. Зубоскалы советуют Донни присмотреть более симпатичные острова вместо заснеженной пустыни. На выбор предлагаются экзотический остров Пасхи, шотландский Скай, австралийский Роттнест, княжество морской земли Силенд, Мадагаскар, а также Великобритания, Ирландия и Новая Зеландия. Причём, советчики расписывают, в чём будет заключаться польза для Трампа от покупки того или иного острова.

В общем, картина складывается такая, будто эксперты не воспринимают информацию из Белого дома всерьёз, а относятся к ней, как к намерению чудаковатого миллиардера приобрести приглянувшийся небоскрёб. Большинство комментаторов предпочли проигнорировать сообщение о том, что Гренландия интересует главу США как военный объект.

Если немного копнуть новейшую историю, то можно заметить, что остров Гренландия интересует США довольно давно. Ещё в 1867 году госсекретарь США Уильям Сьюард намеревался заключить с Данией договор о купле-продаже огромного острова. Сделка не выгорела.

Есть мнение, что на покупку Гренландии американское правительство вдохновила удачная сделка с царской Россией, в результате чего США приросли территориями Аляски и Алеутских островов общей площадью 1,5 млн кв. км всего за какие-то $7,2 млн.

Об этом сегодня мало кто помнит, но если к Аляске с Алеутами добавить покупку США французской Луизианы президентом Джефферсоном за $15 млн., то выходит, что за относительно небольшую сумму Америке удалось почти на 40% увеличить свою территорию.

Вторая попытка Вашингтона купить Гренландию за $100 млн золотом, предпринятая президентом Гарри Трумэном в 1946 году, также закончилась неудачей.

Тем не менее, влезть в Гренландию и вести себя там по-хозяйски американцам удалось. Во время холодной войны, в 1951 году, перекрыв советским стратегическим бомбардировщикам кратчайший путь к США через полюс, американцы построили на острове самый северный свой форпост – авиабазу «Туле».

Однако вскоре аппетиты Пентагона разыгрались не на шутку и там решили, что авиабазы с радиолокационной станцией в Гренландии будет недостаточно для эффективного сдерживания СССР. Так родился проект «Ледяной червь» (Project Iceworm), предполагавший разместить на острове 600 баллистических ракет, постоянно передвигающихся по рельсам в туннелях под ледяным панцирем.

Прикрытием для амбициозной ракетной базы должен был служить идеальный подлёдный городок Camp Century (лагерь «Столетие»), где бы слившиеся в едином порыве к миру и прогрессу военные, учёные и инженеры должны были продемонстрировать всему человечеству моральное и технологическое превосходство «свободного мира», покоряющего Арктику.

Работы начались в 1960 году. В толще гренландского льда был пробит 21 туннель общей протяженностью три километра. Из готовых модулей, доставленных гусеничными тягачами, построили лаборатории, библиотеку, часовню, кафе, комнаты отдыха, прачечные, а также казармы. Электричество для идеального города вырабатывал первый в мире мобильный ядерный реактор Alco PM-2A. Водоснабжение шло из ледника (до 38 тысяч литров в сутки). Лёд растапливали горячим паром реактора и проверяли на наличие инфекции. Были продуманы системы отопления, канализации и вентиляционных шахт. В лагере постоянно находились около 200 человек.

Ради рекламы в Camp Century американские военные допускали журналистов и заказывали пропагандистские фильмы.

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Организация быта в витринном городке подавалась обывателю как подвиг американских рабочих и инженеров, умеющих предоставить «нашим парням» высокие американские стандарты жизни в любых условиях. Впрочем, как отметил посетивший Camp Century в 1962 году продюсер телеканала CBS Уолтер Уэйджер, «Хотя сначала кажется, что ты попал в научно-фантастический фильм, на самом деле жизнь внутри ледника мало чем отличается от американских или канадских городков».

С началом космической гонки между СССР и США для существования Camp Century нашлось ещё одно объяснение: в условиях Гренландии и оторванности от цивилизации американцы отрабатывают навыки строительства и организации быта на будущих лунных и марсианских базах.

Прикрытие было необходимо по той причине, что в Датском королевстве официально не одобряли складирование любого вида оружия массового уничтожения на своей территории, хотя и смотрели сквозь пальцы на американские стратегические бомбардировщики с ядерным оружием на борту, открыто прописавшиеся на авиабазе «Туле». Поэтому американцам было выгодно скрывать свои военные приготовления, усердно выпячивая любую научную и гражданскую деятельность в Гренландии.

На деле же американские «ястребы» строили гитлеровские планы по военному использованию Camp Century. В подлёдных ангарах под городом Столетие в разное время планировалось разместить радарные станции, эскадрильи реактивных истребителей вместе с паровыми катапультами, отряды «зелёных беретов» для заброски в Сибирь. Но самой перспективной темой было признано скрытое размещение в ледяных шахтах ракет и противоракет, направленных на СССР.

Самый пончик в том, что американская сторона даже не собиралась посвящать датчан в свою аферу милитаризации Гренландии, так что момент, когда тайная возня Пентагона вылезла наружу, вызвал неслабый шок в тихом королевстве, но всё-таки не такой сильный, как авария американского бомбардировщика с ядерной бомбой на борту в 1968 году, в результате которой огромная территория острова была заражена радиацией.

Однако крест на Camp Century в конечном итоге поставили не дотошные журналисты и не протестующие датчане. Согласно плану, лагерь должен был простоять 10 лет, до 1970 года, после чего его придется оставить – из-за перемещения ледников. Чтобы избежать обрушения, обслуживающему персоналу приходилось ежемесячно убирать более 120 тонн снега и льда с поверхности ледяного щита. Но уже в 1962 году из-за трамбовки снега крыша над АЭС опустилась на полтора метра, и её пришлось аврально поднимать. В 1964 году деформация туннелей стала опасной для реактора, так что пришлось демонтировать АЭС. Еще год станция держалась на дизель-генераторах, однако 1965 году она была полностью эвакуирована.

Да-да, что бы сегодня не орали экологические активисты, стращая обывателя глобальным потеплением и выбросами парникового газа, а ледяной покров Гренландии сильно менялся в течение тысячелетий без всякого вмешательства человека. Ещё тысячу лет назад норманны сеяли пшеницу на юге острова, который, на минуточку, в незапамятные времена назван «Зелёной землёй», пока лет 800 назад не начался малый ледниковый период.

Активное таяние ледников Земли идёт уже давно. Только за июль этого года Гренландия потеряла 195 млрд тонн льда! Наводнения в России также связаны с потеплением и таянием вечной мерзлоты. Климатологи утверждают, что лет через 50, как и тысячу лет назад, Гренландия снова станет зелёным островом, а, по прогнозам оптимистов, на широте Питера можно будет чуть ли не выращивать апельсины.

Это значит, что во льдах новую базу американцы вряд ли начнут строить, а вот авиабаза «Туле», способная разместить у себя до 10 тысяч человек персонала и принять стратегические бомбардировщики, может получить вторую молодость в более комфортных условиях и осложнить России освоение Арктики вместе с проводками судов по Севморпути.

Всё вышесказанное красноречиво говорит о стратегической важности Гренландии для Вашингтона. Изменение климата преобразует Арктический регион и облегчает будущую разработку природных ресурсов. Арктика содержит около 30% мировых запасов природного газа и более $ 1 трлн ценного минерального сырья, а также создает новые морские пути.

Ключевую роль в экономических отношениях стран играют северные морские маршруты. Севморпуть, протянувшийся вдоль побережья России, существенно сокращает сроки грузооборота между восточно-азиатскими и европейскими портами. США на данный момент логистически проигрывают и Москве, и Пекину, а их глобальной инициативе «Пояс и путь», предусматривающей постоянное присутствие в регионе, угрожает крах при сохранении нынешних тенденций.

США обоснованно опасаются, что их партнеры смогут использовать арктические возможности для вмешательства в развертывание сил США в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Безусловно, в планах Трампа относительно Гренландии есть кое-что от бизнесмена. С другой стороны, вспоминая критические высказывания американского президента и его скептическое отношение к НАТО, можно предположить, что остров он видит в качестве европейского форпоста США, куда будет гораздо выгоднее вкладывать деньги, чем в любую другую европейскую территорию.

Пока недруги Трампа хихикают и крутят у виска, экс-министру иностранных дел королевства Мартину Лидегору не до смеха: «Трамп покупает Гренландию?! Надеюсь, шутка, но в остальном ужасная мысль с риском милитаризации Гренландии и меньшей независимости народа – большая потеря для Дании».

Маловероятно, что Трампу и в самом деле удастся купить у датчан Гренландию. Но, с учётом того, как Пентагон беззастенчиво шуровал на острове в 1960-е, можно предположить, что во время визита Трампа в Данию, запланированном на сентябрь этого года, родине Гамлета может быть сделано предложение, от которого та не сможет отказаться. А уж выкручивать руки американцы умеют мастерски…