Заключив десятилетний договор с Киевом, Британия дала понять, что путь Украины в НАТО может очень затянуться.

Об этом на канале киевского пропагандиста Юрия Романенко заявил эксперт-международник Украинского института будущего Илия Куса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сказал, что не нашёл в договоре никаких гарантий безопасности.

«Тут нет слова «гарантии» ни на украинском, ни на английском языке – вообще. Есть заверения, есть там всякие в отношении Британии – она что-то сделает, она намерена что-то сделать, она будет способствовать чему-то, в таком ключе. Там обязательства какие-то есть, но гарантий нет, это не договор о гарантиях безопасности. Это не договор, который гарантирует нам ненападение России. Вообще ни один договор не гарантирует ненападения, но в нём не заложены никакие вещи, которые бы, например, остановили войну или способствовали завершению войны, или, например, заставили Россию не нападать. Это соглашение – это, по сути, формализация рамки нашего сотрудничества с Британией в условиях войны», – сказал Куса.

Также он подчеркнул, что этот договор не является союзным документом.

«Союз оформляется определённым договором о союзе военном, военно-политическом. Это не договор о союзе. Тут нет никаких союзов, никакой отправки войск, никаких ударов по территории России и так далее. Это формализация того, что Британия сделала, вот это всё они уже делают, и будут делать. То есть они на 10 лет подписались, что они нам будут помогать, делать то, что сейчас делают», – добавил эксперт.

Он напомнил, что премьер Британии Риши Сунак на встрече с Зеленским говорил, что договор будет действовать до момента вступления Украины в НАТО.

«Потому что именно вступление Украины в НАТО – это уже союзнические обязательства, и там уже нет смысла в этом. Это – промежуточный вариант до того, как мы вступим в НАТО. Кстати, он на 10 лет действует, то есть они тоже рассматривают вариант, что до 10 лет может занять наш путь в НАТО. Это тоже к тем, кто думает, что нам чуть ли не на Вашингтонском саммите в этом году дадут НАТО», – объяснил Куса.