«Это не террор» – болгарский политик сравнил курское вторжение с 22 июня 1941 года

В том, что предшествовало и как началось вторжение ВСУ в Курскую область, есть целый ряд факторов и признаков, напрямую отсылающих к ситуации, сложившейся к началу Великой Отечественной войны.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«После 21 июля наступили изменения правил игры путём внутреннего переворота в Белом доме США. Все старые договорённости команды Байдена по вопросам войны на территории Украины – всё, что раньше работало между Байденом и Путиным, как будет вестись эта сверх-странная война, как будут вести себя стороны (сильно нелогичные – и та, и другая), где и как будут проходить военные действия, с какими ограничениями, с применением чего, куда, с неприменением куда и т.ж. Всё это буквально, как корова языком слизала после 21 июля… Например, уже заходят на американском вооружении, и американская сторона не грозит пальчиком и не говорит Кремлю, что это мы уладим, это ошибка и хулиганство со стороны украинцев или наших британских коллег на территории Украины. В этот раз они говорят: а нас не поставили в известность, нас Украина не спрашивала, мы тоже врасплох», – сказал Пасков.

Он описал ситуацию со стороны.

«Есть целый перечень важных характеристик курской операции, которые делают её сильно подобной ситуации 22 июня 1941 года, когда – вот тебе на. Когда все данные говорили, что такое будет, их видели, но как бы рассчитывали на договор о ненападении, немцы такие люди, что будут отвечать за слова и т.д… С украинской стороны были целые бригады, об этом докладывалось, но Кремль говорил – нет, там Покровск, там Купянск, там на юге Запорожье – туда. Пусть там гуляют, тренируются, учатся, у нас договорённость. И когда это произошло, это даже в Кремле назвали «очередной провокацией», что-то не припоминаю такого типа «провокаций». И назначили контртеррористическую операцию… Это не является террором, а является полномасштабным военным [вторжением]. Там бригада за бригадой… Кремль, мягко говоря, был сильно неподготовлен, опять их взяли врасплох, опять их обманули в очередной раз», – рассуждал болгарский политик.