Это не торг, а война. Почему Европа замерзнет, но не пойдет на уступки России

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Новости Украины

Оценивая избранную Россией после провала февральского блицкрига на Украине военную тактику медленного прогрызания позиций противника малыми силами ограниченной группировки, многие аналитики еще весной высказывали мнение, что для Кремля сугубо военный аспект нынешнего противоборства с Западом не является основным и решающим.

Грубо говоря, ставки сделаны на идущие своим чередом автономно по отношению друг к другу процессы, в рамках логики каждого из которых Россия располагает определенным набором рычагов и возможностей давления на ситуацию.

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Предельно упрощая речь шла о политическом, экономическом, дипломатическом и военном фронтах, каждый из которых в нужный момент мог предоставить Москве подходящий по ситуации аргумент для расторговки с Западом.

Тогда же неожиданно выяснилось, что Россия в целом устояла перед санкционным давлением и отбивает атаки Запада на экономическом и энергетическом фронтах заметно успешнее, чем продвигается на полях военных сражений. Говоря языком каламбура, нефть и газ оказались куда более надежными союзниками России, нежели традиционно полагаемые в таком статусе армия и флот.

И действительно, внешняя канва событий на полях нефтегазовых баталий предрасполагала к достаточно оптимистичным прогнозам. Банки, обслуживающие торговлю углеводородами были выведены из-под действия санкций, нефтегазовый западный бойкот оказался не столь страшным, как его рисовали, падение объемов продаж в Европе компенсировалось рекордным потреблением в Китае и Индии, а уменьшение физических объемов экспорта перекрывалось ростом цен на сырье, достигшим весной астрономических значений.

Итого: несмотря на санкции и частичную потерю рынков прибыли нефтегазовых монополий стабильно росли, как и их отчисления в бюджет, а умелая игра на противоречиях среди европейских потребителей давала шанс не потерять этот рынок окончательно в надежде вернуться туда после того, как все утрясется.

К тому же по ходу дела выяснилось, что зависимость Европы от российских энергопоставок была значительно недооценена, результатом чего стал сильнейший энергокризис, накрывший ЕС аккурат после того, как страны континента втянулись в политико-экономическую войну против РФ.

А затем энергокризис помаленьку перерос в кризис общеэкономический, угрожая крупнейшей за последние годы рецессией экономикам-флагманам.

Беглый анализ заголовков европейских новостей звучит как песня для «Газпрома»:

– Если российский газ перестанет поступать, то инфляция в ФРГ превысит 10%. «Германия скатится в рецессию, если поставки топлива остановятся», – глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг. – Немецкий промышленный союз: Германия переживает тяжелейший в истории энергокризис. – Энергетический кризис в Норвегии «добьёт» лишившуюся российского газа Европу, — Financial Times. – Тяжелая экономическая ситуация и небывалый энергокризис может вынудить Великобританию обратиться за помощью к Международному валютному фонду, – Daily Telegraph. – Премьер Финляндии заявила о переходе страны на «военную экономику» – Yle.

И так далее, и так далее, и так далее. Дыхание кризиса сильнее всего коснулось флагманские страны ЕС. Так, в ФРГ прогнозируют зимой гуманитарную катастрофу и рост числа бездомных из-за превращения тепла и света в предмет престижного потребления. Из-за дороговизны электроэнергии и газа закрываются многие мелкие бизнесы.

Подобного рода панические сообщения приходят из Франции, Италии, Австрии, Польши. Меньше других беспокоятся испанцы – у них диверсификация и половину страны снабжает ветка газопровода из Марокко и венгры, сепаратно договорившиеся с Газпромом о контракте на выгодных для страны условиях.

Такой информационный фон сыграл злую шутку с российскими аналитиками.

Если регулярно читать российские СМИ, нетрудно заметить – вал собственных и переводных публикаций об энергетических проблемах ЕС столь огромен и непрерывен, что успел замылить объективную реальность, в которой европейцы не только ноют и жалуются в ожидании аномально холодной зимы (кстати, а кто-нибудь прокачивал вариант с тем, что будет, если зима не окажется такой холодной, как ей предрекают?), но и предпринимают разнонаправленные усилия по отвязке своих экономик от безальтернативной российской «трубы».

Среди этих мер разное: так, в Британии расконсервируют крупнейшее газохранилище страны, закрытое пять лет назад по соображениям безопасности. Власти Германии намерены ассигновать 65 миллиардов евро на поддержку граждан в условиях энергокризиса, плюс к этому откладывается ранее запланированный вывод из строя трех действующих АЭС – предполагается что это снизит риски зимнего веерного отключения электросетей.

Кроме того немцы расконсервировали законсервированные уже полвека в рамках движения к «зеленому переходу» угольные шахты. Угольная энергетика возрождается по всей Европе — декарбонизация накрылась медным тазом даже там, где шахты стояли закрытыми более 30 лет.

Активно ведутся переговоры по закупке СПГ в США, уже упомянутая выше Норвегия также планирует нарастить собственную газодобычу, зондируют возможность закупок нефти и газа у Турции и Азербайджана.

Это не говоря о поистине драконовских мерах по экономии электроэнергии и сокращению потребления, как домохозяйствами, так и предприятиями. Например, в Швейцарии за донос на жителя, обогревающего жильё до температуры превышающей +19°С, обещают платить 200 франков.

На этом фоне Европа и Штаты упрямо держат курс на отказ от закупок российского газа даже невзирая на несомые издержки – в Германии только в июне стоимость энергии выросла на 38 %, а падение промпроизводства составило 16 %. Несмотря на это, Шольц уже заявил о намерении отказаться от российского газа с декабря нынешнего года.

Население успокаивают тем, что эту зиму Германия пусть и с потерями, но точно переживет, а для подстраховки закупят российский СПГ в Китае – дороже чем у «Газпрома», зато – диверсификация и свобода политического маневра.

Наконец, европейцы с американцами открыто взяли курс на то, что можно назвать «картельным сговором потребителей» – я имею в виду недавнее решение о введении потолка цен на российскую нефть. Иначе говоря, Запад намерен перевернуть традиционную схему взаимоотношений с ног на голову: теперь не производитель и продавец, но покупатели будут диктовать цену на ресурс.

А обеспечивать эту монополию должен силовой ресурс западного блока и способность США и ЕС совместными усилиями поддерживать санкционный режим против стран и компаний – нарушителей картельного сговора. Вашингтон уже объявил о намерении вводить санкции против тех, кто будет покупать нефть у России дороже, чем предписали на Западе.

Общий вывод неутешителен и для европейской экономики, и для России. Первая заплатит за снижение энергозависимости от РФ непомерно высокую цену, а вторая рискует в перспективе полностью потерять европейский рынок сбыта. Ведь свято место пусто не бывает. И если этот рынок все же займут американцы со своим СПГ, то выпихнуть их оттуда будет ой как непросто.

Как минимум, для этого придется идти на сильные ценовые скидки, а значит – снова делать реверансы потребителям, которые не преминут увязать этот вопрос с политическими уступками со стороны Москвы.

Уже сейчас очевидно, что политические резоны довлеют не только над экономической целесообразностью, но и над здравым смыслом. Слишком многое для Европы поставлено на кон, чтобы отступить, а значит – они легко пожертвуют как интересами бизнеса, так тем более и интересами социальных низов, которые будут мерзнуть зимой ради «великой цели» – победы западных элит над Россией.

Так что говорить с европейцами на языке голого расчета и упущенной выгоды в данный момент бессмысленно. Просто потому, что ситуация другая. Это больше не торг в базарный день, это война. При этом, если смотреть на чиновничье-экспертное и политическое сообщество, то впечатление такое, что в Москве это изменение ситуации пока что мало кто осознает, продолжая жить под самогипнозом.

Доминирует превратившееся в своеобразный карго-культ ожидание того, что Европа вот-вот замерзнет и на коленях приползет в Кремль вымаливать прощение и предлагать отмену санкций в пакете с выгодным Москве политическим урегулированием на Украине.

Хотя, здравые голоса в общем хоре ждунов замерзания Европы все же проскакивают.

«Прекратите мечтать, что Европа зимой замёрзнет и вам ничего не надо будет делать, все само образуется. Нет. Европа не замёрзнет. Ну чуть больше шапок и шарфов будет носить. И ничего само не образуется. И вам придётся всё таки что то серьёзно делать», – предупреждает политолог Сергей Марков.

А что делать – тоже, в общем, понятно. Если Россия говорит о многополярном мире и неизбежности дедолларизации, то следует исходить из того, что гегемония доллара, а вместе с ним и контроль американских монополий над мировыми рынками возникли не как грибы, сами по себе. А как следствие военно-политической гегемонии США в мировом масштабе.

Они – прямой результат не утраченной пока что Вашингтоном способности навязать практически любой стране мира свою волю – через политические перевороты, через санкции, через прямое военное вторжение.

Россия пока что относится к тому небольшому отряду стран, которые гнутся, но не ломаются. И залогом обеспечения интересов российских монополий является военная победа на Украине с последующим закреплением ее итогов в политической плоскости.

Если же Россия проиграет войну, то и российский бизнес будет обречен годами платить репарации Украине и Западу вместо того, чтобы расширять свое присутствие на мировых рынках в рамках многополярной модели.

Ждать, что Европа замерзнет и все само собой образуется без необходимости напрягаться и побеждать на поле боя – опасная иллюзия и маниловщина. Война сама себя не выиграет.