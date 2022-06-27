«Это не трагедия»: украинская пропаганда готовит страну к потере Лисичанска

27.06.2022  13:00 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина будет вынуждена вывести войска из Лисичанска, потому что ВСУ находятся там в окружении российских войск, имеющих трехкратное численное преимущество.

Об этом эфире интернет-канала беглого российского либерала Марка Фейгина заявил бывший полковник главного оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина будет вынуждена вывести войска из Лисичанска, потому что ВСУ находятся там в окружении...

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«Россия заявляет об оперативном окружении, но, в принципе, у нас оно не подтверждается, но мы будем выравнивать, скорее всего, фронт, будут выводить, скорее всего, от Лисичанска и выравнивать фронт», – заявил Жданов.

Отступление ВСУ под натиском российской армии – это не беда, а «мобильная оборона», уточнил военный эксперт Михаил Самусь.

«Нужно понимать, что украинская армия проводит стратегическую оборонную операцию, и Донбасс является одним из элементов этой операции. То, что украинские войска выходят из окружений, идут на новые, более выгодные рубежи – в принципе, это следует воспринимать не как трагедию, а, наоборот, как мобильную оборону, направленную для того, чтобы предотвратить нецелесообразные жертвы и потери украинской армии», – заявил Самусь.

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