«Это не трагедия»: украинская пропаганда готовит страну к потере Лисичанска

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украина будет вынуждена вывести войска из Лисичанска, потому что ВСУ находятся там в окружении российских войск, имеющих трехкратное численное преимущество.

Об этом эфире интернет-канала беглого российского либерала Марка Фейгина заявил бывший полковник главного оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Россия заявляет об оперативном окружении, но, в принципе, у нас оно не подтверждается, но мы будем выравнивать, скорее всего, фронт, будут выводить, скорее всего, от Лисичанска и выравнивать фронт», – заявил Жданов.

Отступление ВСУ под натиском российской армии – это не беда, а «мобильная оборона», уточнил военный эксперт Михаил Самусь.

«Нужно понимать, что украинская армия проводит стратегическую оборонную операцию, и Донбасс является одним из элементов этой операции. То, что украинские войска выходят из окружений, идут на новые, более выгодные рубежи – в принципе, это следует воспринимать не как трагедию, а, наоборот, как мобильную оборону, направленную для того, чтобы предотвратить нецелесообразные жертвы и потери украинской армии», – заявил Самусь.