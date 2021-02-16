Это не тупая истерика: Навальный в суде использует коды и шифры

16.02.2021, Москва, Елена Острякова

Бабушкинский районный суд продолжил сегодня рассматривать дело о клевете криминального блогера Алексея Навального в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Прошли прения сторон.

Навальный продолжал хамить судье и прокурору, а также произносить странные тексты, содержание которых заставляет усомниться в его вменяемости. Однако эксперты не торопятся объяснять эпатаж подсудимого истерикой или наркотической ломкой. У поведения Навального есть логичное объяснение.

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Процесс начался с того, что прокурор попросила выделить из материалов дела ту его часть, где Навальный оскорбляет его и судью. Напомним, на прошлом заседании подсудимый получил 15 замечаний за свое непотребное поведение.

«Оскорбления? Мои слова можно оценить, как комплименты. Только что мы присутствовали при рождении нового дела. Потерпевшая Фролова! Когда я ее оскорбил, ей стало совсем плохо, она вызвала скорую, стало плохо с сердцем», – начал снова юродствовать Навальный.

Судья отклонила ходатайство прокуратуры, что удивило многих возмущенных зрителей. Однако политолог Марат Баширов считает это решение мудрым.

«Все ломал голову зачем: Навальный так хамит в суде? Оказалось все просто: он формирует основания потребовать отвода судье и прокурору. Если те, признают, что им нанесено оскорбление, то должны взять отвод, а суд отложиться. Хитрая тактика. Осуждение Навального за оскорбление судьи и прокурора народ, может, и стерпит, а ветерана – нет», – написал Баширов в своем телеграм-канале.

Начались прения. Прокурор заявила, что слова Навального в отношении ветерана «граничат с безумием». Она вспомнила его участие в националистических Русских маршах и сомнительные высказывания про Холокост. Она считает, что все это части общей программы по фальсификации истории и обесценивания подвига предков.

Обвинение попросило признать Навального виновным и назначить ему наказание в виде штрафа 950 тыс. руб. а также 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

В своем ответном слове Навальный продолжал оскорблять семью ветерана и пытался доказать, что в его скандальных высказываниях не было признаков клеветы. Помимо этого профессиональный в прошлом юрист произносил весьма странные вещи. Например, рассказал анекдот.

«Человек засунул руку в карман, думает, что там презерватив, а там пакетик чая. И человек думает: «надо же, какой я скучный». Так вот, прокурор Фролова — точно не скучный человек», – сказал подсудимый.

Далее последовала тирада, напоминающая бред.

«Я месяц сижу, и у меня нет соли! Жену прошу, привези соли, она огурцы привозит. А вчера открывается окошко, и мне передают три килограмма соли. Теперь у меня куча огурцов и три килограмма соли», – провещал Навальный.

Это фраза повергла всех наблюдателей в недоумение, особенно, если учесть, что жена Навального Юлия, как известно, выехала в Германию. Но человек, профессионально втягивающий подростков в незаконные уличные акции, не бредил, а цитировал мультсериал «Рик и Морти» – серию «Огурчик Рик».

«Мы переживаем о том, как влияет интернет на неокрепшие умы наших детей и почему-то позволяем Навальному транслировать эти коды. Он упаковывает это в конфетную оболочку. Вот это в интернете клево. Он берет то, что популярно и пытается использовать в своих целях», – объяснила журналистка RT Леся Рябцева.

Ранее о том, что Навальный публично пользуется шифрами, говорил политолог Александр Сосоновский. Он обратил внимание на странный текст записки, которую криминальный блогер передал из тюрьмы своей жене.

«Моя камера забита фотографиями котов. Их присылают мне сотнями. Что происходит? Ты знаешь, я очень люблю котов, но тут явно какой-то подвох», – говорилось в записке.

Сегодня Сосновский заявил, что разгадал шифр Навального. Он считает, что речь идет об организации Bellingcat, занимающейся фейковыми журналистскими расследованиями, последнее из которых о «дворце Путина» было опубликована на youtube-канале криминального блогера, когда тот находился уже в СИЗО.

«Она поехала в Германию, чтобы встретиться со своими подельниками по «Биллингкэт». Они готовят новое расследование, и у них сохранились архивы, которые необходимо изъять», – сообщил Сосновский в своем «инстаграме».

В этой связи шифром может оказаться и речь в суде адвоката Навального, который работает с ним уже много лет и неоднократно выполнял щепетильные поручения, Вадима Кобзева.

«Пенсионеры не склонны больше обижаться на слово «холуй», а студент — на «читер». Мои дети вообще, ругаясь, называют друг друга «нубами». Я не знаю, что это такое. Было бы уголовное дело, если бы Навальный назвал Артеменко «нубом»?» – заявил Кобзев, используя зачем-то жаргон пользователей компьютерных игр.

Бабушинский суд продолжит слушать дело Навального в субботу 20 февраля. Примечательно, что на сегодняшнем заседании не присутствовали западные дипломаты.