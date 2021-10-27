«Это не твоя страна, дорогая». Румынский фашизм поднимает голову в Молдове

27.10.2021 16:19 (Мск), Кишинев, Алексей Логофет

Газовый кризис возбудил у значительной части политического класса Молдовы русофобские настроения на грани фашизма. Но эти настроения никуда не исчезали, начиная с митингов конца 80-х годов, когда лозунг «Чемодан – вокзал – Россия» был одним из самых благопристойных. Из уст подвыпивших адептов «Народного фронта» всё чаще звучало: «Русских за Днестр, жидов в Днестр!».

В качестве одной из первых демонстративных акций властей Молдовы в ответ на угрозу прекращения «Газпромом» поставок природного газа в эту страну стало отключение Вечного огня на Мемориале воинской славы в Кишинёве. Министерство обороны Молдовы, которому подведомствен этот объект, официально заявило в своём пресс-релизе, что причиной стало уменьшение давления в газовых трубах и сильный ветер, который якобы вызывает самозатухание огня. Акция была совершена при участии почётного караула. Факел с Вечным огнём был отдан на хранение в музей Национальной армии Молдовы.

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Однако в руководстве Молдовы явно не ожидали, какова будет реакция молдавской и российской общественности на это деяние. В тот же день тысячи кишинёвцев стихийно, без чьего бы то ни было призыва, пришли к Вечному огню со своими горящими свечами. В социальных сетях поднялась буря возмущения.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в своём телеграм-канале заявил, что потушенный Вечный огонь в Кишиневе является попыткой властей Молдовы оказать давление на Россию в газовом вопросе.

«Очевидно, что таким образом Кишинев попытался надавить на Москву: дайте нам дешевый газ, а то вот что мы можем натворить», – написал Примаков.

В ответ на объяснение экономией газа он предложил оплачивать объёмы газа, необходимые для поддержки Вечного огня, за счёт Россотрудничества, и тем самым выполнить долг перед павшими воинами.

В тот же день молдавская власть капитулировала перед общественностью: Вечный огонь снова загорелся, а премьер-министр Наталья Гаврилица неуклюже попыталась объяснить его отключение «технической неисправностью». Однако в тот же день Вечный огонь был отключён в другом молдавском городе – Кагуле. В центре Кишинёва была совершена провокация: постамент памятника господарю Штефану Великому был измазан зелёнкой. Известный блогер-русофоб Руслан Шевченко назвал это «местью пророссийских шовинистов за отключение газа на мемориале советским оккупантам», и призвал «отключить на мемориале газ навсегда и убрать его из центра города».

Подобные фашистские высказывания национально-озабоченной части молдавского истеблишмента участились в последнее время. Ирина Астахова, журналист с многолетним опытом работы, сочла нужным предать огласке свой диалог с Ионом Стурзой, занимавшим пост премьер-министра Молдовы в 1999 году. В пылу спора отставной молдавский политик, проживающий ныне в Румынии, позволил себе высказать в адрес своей собеседницы фразу: «Это не твоя страна, дорогая!».

«Никогда не думала, что приход к власти Майи Санду и непрофессиональная работа ее команды вызовет такую волну ненависти, шовинизма и разжигания межнациональной розни со стороны ее поклонников и покровителей. И тем более не думала, что такими вещами будут заниматься люди, которых я считала интеллигентными и разумными. Но нет. Кухонный, базарный шовинизм свойственен разным людям», – написала Астахова на своей странице в Facebook.

Звеном той же цепи является и громкий скандал с воссозданием в парке «Валя Морилор» (парк вокруг Комсомольского озера, который кишинёвцы по старой причине называют «Камсик»), памятника в честь победы русских и румынских войск над австрийской армией в годы Первой мировой войны. Этот памятник был установлен в Кишинёве, находившимся под румынской оккупацией, по инициативе участника тех сражений генерала Пиона Джорджеску и впоследствии ликвидирован советскими властями.

На одной из мемориальных плит этого памятника значится: «К 80-летию освобождения Бессарабии и Северной Буковины румынскими войсками». То есть «освободителями» признаются солдаты армии фашистского диктатора Иона Антонеску, виновного в уничтожении сотен тысяч людей на оккупированных территориях. Антонеску стал печально известен как один из наиболее фанатичных участников «окончательного решения еврейского вопроса», за что был особо отмечен своим союзником Адольфом Гитлером.

Следует отметить, что подобный взгляд на Антонеску и его приказ «перейти Прут» 22 июня 1941 года разделяет значительное множество молдавских и румынских историков, политиков и дипломатов. В частности, нынешний посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ во время мероприятия, посвященного празднованию Дня Румынской армии на Почётном кладбище героев Румынской армии в молдавском селе Мана Оргеевского района заявил, что «румынские солдаты, павшие на этих землях, сражались за воссоединение страны, за справедливость и свободу, за этот кусок земли между Прутом и Днестром». Тот же самый румынский посол Ионицэ заявил, что молдаванам, отрицающим свою румынскую идентичность, надо сделать прививку от «примитивного молдовенизма».

На установку этой скандальной плиты отреагировали дипломаты, политики, представители общественности.

«Цинизм адептов исторического реваншизма не знает пределов. Символ российско-румынской дружбы по оружию времен Первой мировой войны в Кишиневе трансформирован в «памятник» нацистским преступникам режима И.Антонеску», – говорится в официальном заявлении посольства Российской Федерации в Республике Молдова.

На эту акцию резко отреагировала Партия социалистов.

«Те, кто 22 июня 1941 года в составе румынской армии пересекли государственную границу СССР – преступники перед человечеством, и их преступления уже осуждены Нюрнбергским трибуналом. Те, кто затеял данную постыдную акцию в парке «Валя Морилор», кто называет события июня 1941 года «освобождением Бессарабии и Северной Буковины» – точно такие же преступники, оправдывающие нацистскую оккупацию, Холокост и другие преступления нацистов», – говорится в заявлении ПСРМ.

В этом же заявлении отмечается, что подобные акции были бы невозможны без ведома нынешней власти, «которая несёт полную ответственность за раскол общества и надругательство над исторической памятью многих поколений». Социалисты потребовали немедленно демонтировать эту мемориальную плиту.

В то же время, следует усомниться, что плита, воспевающая подвиги маршала Антонеску и его бравых солдат, будет когда-либо демонтирована. До сих пор не убран с центральной площади Кишинёва «камень Гимпу», на месте которого должен быть установлен памятник жертвам коммунистического режима, несмотря на то, что указ о его установке признан неконституционным согласно решению Конституционного суда. Русофобское меньшинство в Молдове чрезвычайно активно, и городские власти Кишинёва во главе с мэром-прагматиком Ионом Чебаном, избранным благодаря поддержке Партии социалистов, опасаются бросать им открытый вызов.

Это значит, что Молдове суждено пройти тот же путь, который уже прошли Украина и страны Прибалтики. Румынский фашизм, опирающийся на уличных боевиков, будет всё больше укореняться в молдавском обществе.