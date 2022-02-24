«Это не война. США были предупреждены»

24.02.2022  17:43 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Политика, Украина
Новости Украины

Происходящее на Украине следует рассматривать не как войну со стороны России, а «ликвидацию мафиозно-олигархического режима убийц и мародеров».

Об этом заявил политолог Семен Уралов. Он призвал обывателей сдерживать эмоции, когда дело разрешается руками военных.

Происходящее на Украине следует рассматривать не как войну со стороны России, а «ликвидацию мафиозно-олигархического...

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«В моей картине мира никакой войны нет – есть ликвидация мафиозно-олигархического режима, насквозь пропитанного убийцами и мародерами.  В таких условиях общество никак не может повлиять на смену правящей элиты, повязанной военными преступлениями.  Поэтому происходящее сегодня на территории Украины – не война, а ликвидация мафии. Просто считайте что продолжение «Ликвидации» показывают в онлайне. Не нравится Путин – закройте глаза и представьте Гоцмана», – предлагает Уралов.

Он выразил убеждение, что «США были предупреждены».

«Судя по реакции Пекина – там тоже были в курсе.  А мнение остальных по большому счету  Москву не волнует.  Поэтому сейчас происходит ликвидация мафиозного гнойника, после чего предстоит перезагрузка государственности на территории бывшей Украины. В каких это будет формах и конфигурациях – вот о чем должны думать гражданские люди, которые действительно стоят на позициях мира», – заключил Уралов.

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