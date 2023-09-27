«Это не вундерваффе» – израильский эксперт об «Абрамс» и F-16 для ВСУ

Вадим Москаленко .  
27.09.2023 20:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Количество поставляемой западной военной техники для Украины хватает разве что «для поддержки штанов».

Об этом в эфире меджлисовского пропагандистского канала «ATR» заявил израильский военный эксперт Давид Гендельман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Количество поставляемой западной военной техники для Украины хватает разве что «для поддержки штанов». Об...

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Ведущий русофоб-меджлисовец Айдер Муждабаев поинтересовался, насколько помогут ВСУ танки «Леопард», «Челленджер» и «Абрамс» в том количестве, в котором они поступают на фронт.

«В тех количествах, как они уже поставлены, как они уже обещаны – это не то, что может произвести какую-то революцию на фронте, в идеале бы нужно было на порядок больше. Там, разумеется, создают дополнительные проблемы с техническим обслуживанием, с запчастями, техниками, механиками, собственно экипажами, но в принципе – это Украина бы решила, но понятно, что те количества, которые поставлены – это тоже, в принципе достаточно, что называется, «для поддержки штанов».

Но основной плюс западных танков не в том, что они чем-то лучше советских, а тем, что банально танки украинской армии тоже постепенно выходят из строя, уничтожаются в боях, и танки советских образцов в Европе, в той же Польше, Словакии и так далее, тоже не бесконечны, в основном их тоже уже передали, поэтому главный плюс всех этих западных танков – это, что называется, «второе дыхание».

Их начали поставлять, значит можно надеяться, что в тех или иных количествах их будут поставлять и дальше, то есть можно рассчитывать на то, что украинские танковые войска будут иметь хоть какую-то матчасть на обозримое будущее», – сказал Гендельман.

Он добавил, что с самолётами абсолютно та же ситуация.

«Главная польза F-16 – не потому что они чем-то лучше, а потому что самолёты советских образцов постепенно заканчиваются, и поэтому главное – второе дыхание. Если получат западные самолёты, значит можно передохнуть, можно жить, можно рассчитывать на то, что даже если украинская авиация потеряет ещё за месяц, за полгода столько-то самолётов, то, в принципе, ещё воевать можно», – объяснил эксперт.

Он призвал не ожидать слишком многого от качества западной техники.

«Поэтому всё это количество танков, разумеется, уже поставленного – недостаточно для какого-то революционного изменения на фронте, но, как минимум, для ведения боевых действий в том характере, как есть, хватает, как мы видим.

Дальше, если действительно будут продолжены поставки в увеличенных количествах, посмотрим, но я бы ещё раз предостерёг от какого-то приписывания западным вооружениям вообще каких-то свойств вундерваффе.

Западное оружие даже если по тем или иным характеристикам чем-то лучше, не в этом их польза для Украины, а в том, что получим ещё столько-то танков, столько-то самолётов – это самое главное. Сколько там в миллиметрах у них, качество, бронепробиваемость и прочее, это уже не так важно. Это война количеств, а не качеств, как ни странно», – заключил Гендельман.

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