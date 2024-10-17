Это недопустимо: европейские лидеры вмешиваются в молдавские выборы – кандидат в президенты Молдовы
Кандидат в президенты Молдовы Александр Стояногло раскритиковал иностранных лидеров и дипломатов за грубое вмешательство в избирательный процесс в Молдове.
Свою позицию он высказал в эфире программы «7 дней» на канале Cinema TV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В период избирательной кампании в Молдову постоянно приезжают представители европейских государств. И хотя я ничего не имею против этих людей и надеюсь, что их намерения искренние, их присутствие является явным вмешательством в избирательный процесс.
Они прямо поддерживают действующего главу государства и считают это нормальным. Например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает огромные суммы денег, инвестиции, кредиты и почти открыто выражает поддержку, но это не воспринимается как гибридная война», – отмечает Стояногло.
Кандидат в президенты Молдовы заявил, что выступает против любого вмешательства в выборы, будь оно со стороны Румынии, Украины, ЕС или России.
«Это наше внутреннее дело, и избирательный процесс — это, прежде всего, диалог между властью и гражданами, в который никто не должен вмешиваться ни финансово, ни идеологически», – подчеркнул Александр Стоянлого.
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