Это недопустимо: европейские лидеры вмешиваются в молдавские выборы – кандидат в президенты Молдовы

Кандидат в президенты Молдовы Александр Стояногло раскритиковал иностранных лидеров и дипломатов за грубое вмешательство в избирательный процесс в Молдове.

Свою позицию он высказал в эфире программы «7 дней» на канале Cinema TV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В период избирательной кампании в Молдову постоянно приезжают представители европейских государств. И хотя я ничего не имею против этих людей и надеюсь, что их намерения искренние, их присутствие является явным вмешательством в избирательный процесс.

Они прямо поддерживают действующего главу государства и считают это нормальным. Например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает огромные суммы денег, инвестиции, кредиты и почти открыто выражает поддержку, но это не воспринимается как гибридная война», – отмечает Стояногло.