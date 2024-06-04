«Это неизбежно»: Украину ждут суды Линча над ТЦК и врачебными комиссиями – Бондаренко

Анатолий Лапин.  
04.06.2024 19:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинское общество доведено до отчаяния постоянным страхом и угрозами и уже не понимает, кого бояться больше – Владимира Путина с российскими войсками или «отечественных» представителей ТЦК. Недалек тот час, когда в стране начнутся «суды Линча» над представителями военных врачебных комиссий и похищающими людей с улиц сотрудниками ТЦК.

Об этом в эфире интернет-блога Politeka заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское общество доведено до отчаяния постоянным страхом и угрозами и уже не понимает, кого...

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«Суды Линча над представителями ТЦК и представителями военных врачебных комиссий неизбежны. Мы неизбежно пройдем через это. Так, как себя ведут представители этих двух сословий, – это даже не профессия, это сословия на сегодняшний день, – это, понятное дело, вызывает крайне жесткую и негативную реакцию у населения.

В большинстве своем украинские граждане сегодня пребывают в состоянии определенного стресса. Они травмированы войной, перед этим они были травмированы коронавирусом, всей этой кампанией, потом война, переселение, потеря родных, расставание с родными, кто-то уехал за рубеж, кто-то остался, постоянные нервы, тревоги, сирены, постоянно недоспанные ночи, ужасающие известия, что не сегодня-завтра начнется наступление со стороны Белоруссии, начнется наступление на Чернигов, Киев, Сумы, то есть, постоянное пребывание в стрессе…», – отметил он.

«Мир рушится под ногами, а тут кроме всего прочего, непонятно, где враг. Враг по ту сторону линии фронта или по эту линию фронта. И народ разбалансирован – бояться Путина с его войсками или бояться представителей ТЦК?», – рассуждал Бондаренко.

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