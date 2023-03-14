«Это неминуемо» – в Грузии пообещали майданить до окончательного сноса власти
Вопреки декларативным целям, истинной задачей массовых протестов в Грузии является совершение госпереворота и устранение действующего руководства страной.
Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил депутат грузинского парламента, саакашист Коба Накопия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас люди потребовали [от правительства Грузии] – давайте, выполняйте все 12 пунктов. Уверяю, что в ближайшем будущем эти люди опять выйдут, и будут требовать выполнения всех пунктов, которые ЕС предписал для получения статуса кандидата.
И один из главных вопросов – это свобода Михаила Саакашвили. Вы видели обращение и демарш 27 стран ЕС, которые обратились к правительству Грузии. Столько призывов, документ подписан 27 странами, заявление президента Зеленского, Макрона и так далее, это ж не случайные вещи», – сказал Накопия.
Однако саакашист признался, что истинной целью беспорядков является не выполнение каких-то пунктов, а совершение госпереворота в Грузии.
«Уверяю вас, что грузинское общество в ближайшее время поставит вопрос о проведении досрочных выборов. Это неминуемо. Потому что власть, которая сегодня полностью продалась Кремлю, не может оставаться долго, и не может провести в стране демократические выборы», – подытожил депутат.
Сидящие в студии украинцы вспомнили Майдан 2014 года и пожелали грузинам «удачи» в совершении госпереворота.
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