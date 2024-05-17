«Это неприемлемо»: Киев отказался от посредничества Китая в урегулировании

Вадим Москаленко.  
17.05.2024 10:35
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Китай, Политика, Россия, Украина


Китай является союзником России, и поэтому для Киева неприемлемо его присутствие на переговорах в качестве посредника. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий интересы офиса президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Думать, что Китай будет давить на Россию, убеждая ее прекратить войну, или будет выступать за справедливый мир, не стоит. В лучшем случае Китай будет выступать просто за прекращение огня. Это теоретически может отвечать нашим интересам, но с точки зрения посредничества мы в этом не заинтересованы. Мы не должны делать всё для того, чтобы что-то Китай для нас сделал», – сказал Фесенко.

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Китай является союзником России, и поэтому для Киева неприемлемо его присутствие на переговорах в...


«Мы уже убедились, к сожалению, ни в 2014 году, ни в 2022 году, ни за последние два года Китай ничего особо не сделал. Поэтому зачем мы из штанов выпрыгивать ради Китая? Да, мы заинтересованы в сохранении развития стратегических отношений с Китаем, партнерских отношений. Но нынешняя война для нас – главный приоритет. Мы должны выстоять в этой войне. И для нас посредник, который фактически играет в интересах России, неприемлем», – подытожил эксперт.

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