«Это неразумно!» – Макфол плачет по разогнанной Трампом соросятне

Максим Столяров.  
30.10.2025 17:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 246
 
Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Белый дом должен вернуться к политике поддержки прозападных либерально-глобалистских сил по всему миру, а не закрывать рассадники «цветных революций».

Об этом в интервью американской журналистке Кэти Курик заявил бывший посол США в России и отъявленный русофоб Майкл Макфол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Белый дом должен вернуться к политике поддержки прозападных либерально-глобалистских сил по всему миру, а...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это имело решающее значение для победы в последней битве между автократами и демократами в «Холодной войне». И мы просто закрываем всё это! Итак, USAID – агентство США по международному развитию, созданное Джоном Кеннеди в 1961 году. Это не случайность. Был самый разгар «Холодной войны», именно тогда он справедливо решил, что нам нужно конкурировать с Советами в развивающихся странах за счёт экономической помощи.

Президент Трамп просто закрыл это дело. Позвольте сказать, что Китай не сворачивает свою программу «Один пояс – один путь», они расширяют её. А мы ничего не предлагаем!

«Голос Америки», «Радио свободная Европа», «Радио свободная Азия» – все эти СМИ получают государственные субсидии, и с этим есть проблемы. Но закрывать их – это неразумно. Нужно реформировать их, сделать более независимыми. Китайцы не закрывают их», – сокрушался Макфол.

«Я упомянул Кеннеди, позвольте упомянуть Рейгана. Я бы никогда не подумал, что скажу это, когда был ребёнком и протестовал против Рейгана, который поддерживал режим апартеида в Южной Африке, но я это говорю.

Это называлось Национальный фонд поддержки демократии, когда у него появилась идея оказывать помощь демократическим партиям по всему миру. А теперь президент и его команда закрывают подобные организации», – переживал американец.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить