«Это неразумно!» – Макфол плачет по разогнанной Трампом соросятне

Белый дом должен вернуться к политике поддержки прозападных либерально-глобалистских сил по всему миру, а не закрывать рассадники «цветных революций».

Об этом в интервью американской журналистке Кэти Курик заявил бывший посол США в России и отъявленный русофоб Майкл Макфол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это имело решающее значение для победы в последней битве между автократами и демократами в «Холодной войне». И мы просто закрываем всё это! Итак, USAID – агентство США по международному развитию, созданное Джоном Кеннеди в 1961 году. Это не случайность. Был самый разгар «Холодной войны», именно тогда он справедливо решил, что нам нужно конкурировать с Советами в развивающихся странах за счёт экономической помощи.

Президент Трамп просто закрыл это дело. Позвольте сказать, что Китай не сворачивает свою программу «Один пояс – один путь», они расширяют её. А мы ничего не предлагаем!

«Голос Америки», «Радио свободная Европа», «Радио свободная Азия» – все эти СМИ получают государственные субсидии, и с этим есть проблемы. Но закрывать их – это неразумно. Нужно реформировать их, сделать более независимыми. Китайцы не закрывают их», – сокрушался Макфол.