«Это невозможно» – в Киеве оценили перспективы Украины победить в войне
Даже западная помощь не поможет украинскому государству выдержать затянувшуюся на несколько лет войну.
Об этом в интернет-эфире заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Жить в условиях постоянной войны, в том режиме, в котором Украине была в 2022 и 2023 годах – это невозможно. Это путь к экономической, и социальной катастрофе. Общество не может жить всё время в ситуации стресса. Экономика не может функционировать в крайне усечённом виде, а государство не может функционировать лишь как оператор распределения денег, которые поставляют наши западные партнёры, ЕС и США.
Американцы и западники хорошо устроились – деньги дают, а сами не воюют», – сказал Карасёв.
По его словам, киевское руководство пытается затянуть эту войну на долгие годы.
«Зеленский говорил, что война может длиться годы, и даже десятилетия. Что это значит, Холодную войну? Или полномасштабную войну? Что имеется в виду?», – добавил политолог.
Спасибо!
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