«Это невозможно» – в Киеве оценили перспективы Украины победить в войне

Даже западная помощь не поможет украинскому государству выдержать затянувшуюся на несколько лет войну.

Об этом в интернет-эфире заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Жить в условиях постоянной войны, в том режиме, в котором Украине была в 2022 и 2023 годах – это невозможно. Это путь к экономической, и социальной катастрофе. Общество не может жить всё время в ситуации стресса. Экономика не может функционировать в крайне усечённом виде, а государство не может функционировать лишь как оператор распределения денег, которые поставляют наши западные партнёры, ЕС и США.

Американцы и западники хорошо устроились – деньги дают, а сами не воюют», – сказал Карасёв.