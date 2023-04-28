«Это ни в какие ворота» – Дроздов о Зе-дипломатии

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Президент Украины Владимир Зеленский и его команда крайне непрофессионально и наплевательски относятся к дипломатической службе своей страны, назначая на важнейшие должности скандально известных дилетантов.

Об этом в эфире радио «UA Chicago» заявил львовский пропагандист и отпетый русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас с 2019 года не было посла в Китае. Был исполняющий обязанности, который не выполнял никаких функций. И это показывало проседание геополитического и дипломатического профессионализма у зелёных (Владимира Зеленского и его команды – прим.). Потому что три года не иметь посла в Китае – это не то что ни в какие ворота, это никуда не лезет», – негодовал Дроздов.

Он отметил, что назначение послом в Китае скандально известного бизнесмена и чиновника Павла Рябикина говорит о глупости киевского руководства.

«Насколько я знаю, послом там сейчас назначили Павла Рябикина. Это ещё один вираж в девальвации и обесценивании дипломатической службы. Люди с левых сфер попадают на чрезвычайные полномочные должности – это говорит об очень короткой лавке запасных у власти. Профессионалы там не имеют возможности пробиться, потому что всё зависит от принадлежности к команде, личных связей с Офисом президента. Надо не иметь своего мнения, быть очень покорным и всё нахваливать», – возмущался он.

«Поэтому назначение послом в Китай человека, который в последний раз послом был девять месяцев в Дании пятнадцать лет назад, после этого завязал со всеми дипломатическими делами, а пятнадцать лет занимался исключительно бизнесом, замешан в скандале – это говорит о непрофессиональном подходе в дипломатической службе», – добавил пропагандист.