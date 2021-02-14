«Это ничего не изменит» – эксперт удивился глупой идее Киева включить США в переговоры по Донбассу

14.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Идея киевского истеблишмента о введении в Нормандский формат ещё и США ни к чему не приведёт, потому что на этой площадке все решения принимаются не большинством голосов, а общим консенсусом.

Об этом на YouTube-канале «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Офисе президента есть постоянная идея подключить США к Нормандскому формату. Но я не понимаю, что изменится. Ведь в Нормандском формате решения принимаются не большинством голосов, а консенсусом, когда все согласны.

Вот был консенсус – подписали в Париже все участники некий документ. Владимир Александрович, вы его выполнили? Не выполнили. Давайте теперь переголосуем, примем другой документ», – описал Джангиров нелепость логики офиса Зеленского, лоббирующего расширение Нормандского формата.

Напомним, ранее спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник во время выступления на украинском телеканале заявил, что включение в Минские переговоры США не изменит того факта, что сторонами конфликта являются только Украина и ЛДНР.