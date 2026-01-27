«Это никуда не годится!» – советник министра обороны о том, как «совковая» Россия опережает «европейскую» Украину

Установка «Старлинков» на российские ударные дроны начала принимать серийный характер – это свидетельствует, что русская «совковая» промышленность, которую высмеивала «европейская» Украина, делает рывок вперед.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник министра обороны Сергей Безкрестов с позывным «Флеш», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне радикальным образом не нравится то, что сейчас происходит, когда противник, например, берёт наши же решения и масштабирует их быстрее нас, внедряет быстрее нас. Но это никуда не годится. То есть представьте себе, что большая российская совковая структура, мы себя позиционируем как европейский технологический кластер, и при этом они делают это быстрее нас, имея бюрократию не меньше, чем у нас…

Относительно тематики Стерлинков, да, я с первого дня бью тревогу, потому что это большая опасность для нас. Представьте себе, что россияне могут в режиме онлайн управлять «Шахедами», любыми ударными БПЛА и долетать куда они хотят… Считайте, что это большой FPV, который управляется с территории России оператором в режиме реального времени. Мы все знаем, что «Старлинк» достаточно хорошо работает, обеспечивает канал передачи видеоинформации и управления достаточно чёткий…

Если вдруг сейчас у них всё получится, а у них это получается, как мы видим, если в один момент полетят тысячи «Шахедов» на нас и они все, тысячи, будут там попадать в цель, это будет катастрофа для нас», — заявил Безкрестнов.