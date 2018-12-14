«Это ниже моего достоинства»: Лукашенко не извинялся перед Путиным

14.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что извинялся перед президентом РФ Владимиром Путиным после дискуссии о цене на газ на саммите ЕАЭС, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает информагентство «Красная весна».

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«Да господь с вами! Я бы ниже своего достоинства посчитал за это извиняться. Российские СМИ необъективно осветили те события в Санкт-Петербурге», — сказал он.

Ранее Лукашенко высказался по поводу того, что под «глубокой интеграцией», происходящей в рамках ЕАЭС, Москва подразумевает присоединение Белоруссии к России, на что он никогда не пойдет.

На сегодняшней минской пресс-конференции для российских журналистов Лукашенко также рассказал о намеках со стороны России, что в обмен на нефть он должен разрушить Беларусь и ввести ее в состав России.

Напомним, Лукашенко на заседании Евразийского экономического союза в Северной столице выразил недовольство разными тарифами на газ для белорусских и российских потребителей. В ответ Путин заявил, что стоимость топлива для Беларуси как одного из главных союзников РФ в два раза ниже, чем для Германии, после чего посоветовал коллеге поговорить в закрытом режиме, без СМИ. Затем в СМИ сообщили, что Лукашенко будто бы извинился перед российским лидером. 14 декабря белорусский лидер вновь обвинил российские власти в том, что они не соблюдают ранее достигнутых соглашений о ценах на газ.