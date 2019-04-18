«Это нормально и классно» – Зеленский признал Бандеру героем

18.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Сотрудничавший с гитлеровцами лидер одной из частей ОУН Степан Бандера якобы является человеком, защищавшим свободу Украины.

Об этом в интервью “РБК-Украина” заявил лидирующий в опросах кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, продолжит ли он в случае своей победы декоммунизацию.

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“В целом, я нормально отношусь к декоммунизации. Общество выбрало, и – нормально. Есть неоспоримые герои. Степан Бандера – герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины. Но я считаю, что, когда мы такое количество улиц, мостов называем одним и тем же именем – это не совсем правильно”, – сказал Зеленский.

При этом он оговорился, что дело не только в Бандере.

“Я могу то же самое сказать и о Тарасе Григорьевиче Шевченко. Я очень уважаю его потрясающее творчество. Но мы же с вами должны помнить о героях сегодняшних, о героях искусства, о героях литературы, просто о героях Украины. Почему мы их именами не называем – героев, которые сегодня объединяют Украину? Такой накал в обществе, что нужно делать все возможное, чтобы объединять Украину. Как-то меня спросили, а чего именем Андрея Шевченко не назвали какую-то улицу? Для меня он герой, я правда так считаю”, – отметил кандидат в президенты.

“Сегодня у нас один политический герой, а завтра мы с вами узнаем, что он оказался такой-то, такой-то и такой-то, и мы снесем ему памятник. Есть литература и искусство для этого”, – предлагает Зеленский.